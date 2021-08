Grzegorz Miecugow zmarł 4 lata temu. Dziś karierę w telewizji robi jego syn

W czwartek 26 sierpnia obchodzimy czwartą rocznicę śmierci wybitnego dziennikarza, od 1997 roku związanego ze stacją TVN i prowadzącego "Szkło kontaktowe". Niestety, w 2017 roku Grzegorz Miecugow przegrał walkę z chorobą nowotworową, z którą zmagał się od kilku lat. Nikt nie miał jednak wątpliwości, że jego charakterystyczny głos i występy na zawsze pozostaną w pamięci polskich widzów. Choć nie wielu o tym pamięta, Grzegorz Miecugow postarał się również o swoje zastępstwo! Dziś karierę w telewizji robi syn słynnego dziennikarza. Kim jest Krzysztof Miecugow?

4. rocznica śmierci Grzegorza Miecugowa

Grzegorz Miecugow przez lata zamagał się z chorobą - rakiem płuc, na którego ostatecznie zmarł 26 sierpnia 2017 roku. Śmierć dziennikarza odbiła się szerokim echem i wiele osób pogrążyło się w żałobie - prowadzący "Szkło kontaktowe" zdecydowanie mógł pochwalić się licznym gronem fanów i to w każdym wieku. Gwiazdor TVN słynął ze swojej szczerości. Grzegorz Miecugow przyznawał się do uzależnień - papierosów i hazardu, który nierzadko szedł w parze z alkoholem. Na pogrzeb Grzegorza Miecugowa, który miał miejsce 1 września 2017 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, przyszły prawdziwe tłumy. Grzegorz Miecugow zostawił po sobie piękne wspomnienia, pogrążonych w żałobie fanów i bliskich, żonę oraz syna, który poszedł w jego ślady.

Kim jest Syn Grzegorza Miecugowa? Krzysztof Miecugow poszedł w ślady taty

Syn Grzegorza Miecugowa, Krzysztof Miecugow pasję do dziennikarstwa zdecydowanie odziedziczył po słynnym tacie! Mężczyzna ma 37 lat i - tak jak ojciec - jest związany z TVN24. Co więcej, mogliśmy go zobaczyć nawet w "Szkle kontaktowym"!

Kiedy po śmierci Grzegorza Miecugowa, w noworocznym wydaniu w roli komentatora w "Szkle kontaktowym" wystąpił Krzysztof Miecugow, widzowie natychmiast okrzyknęli go następcą słynnego dziennikarza, a nawet apelowali o to, by mężczyzna na stałe dołączył do ekipy programu! Krzysztof Miecugow w popularnym magazynie satyryczno-publicystycznym pojawił się jeszcze kilka razy, między innymi w styczniu 2020 roku, podczas 2-godzinnego wydania programu z takimi gośćmi jak Mariusz Walter, czy Agata Młynarska.

Widzieliście któryś z odcinków "Szkła kontaktowego" z udziałem syna Grzegorza Miecugowa - Krzysztofa Miecugowa? Mężczyzna odziedziczył po tacie prawdziwą smykałkę i dziennikarski talent. W jednym z wywiadów Grzegorz Miecugow przyznał, że jego syn choruje na cukrzycę. Jednak dla Krzysztofa Miecugowa diagnoza nie była żadną przeszkodą, do tego, by spełniał się zarówno prywatnie, jak i zawodowo.