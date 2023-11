Grzegorz Miecugow nie żyje. Dziennikarz zmarł w sobotę w 26 sierpnia w wieku 61 lat. Od kilku lat walczył z nowotworem płuc. Starał się do końca pracować, mimo że w ostatnich tygodniach nie czuł się najlepiej.

Miecugow był bardzo szczery wobec fanów - nie idealizował swojej osoby - mówił szczerze o swoich demonach, jakimi były nałogi: zaczynając od nikotyny poprzez hazard, a kończąc na alkoholu. Miecugow palił praktycznie przez całe życie. Kiedy dowiedział się o raku, wtedy z dnia na dzień rzucił papierosy.

Jego największą zmora był hazard, historia z tym nałogiem zaczęła się całkiem niewinnie:

Pierwszy raz zagrałem w kasynie na otwarciu kasyna w hotelu Mariott. Przyszło wielu dziennikarzy, dostaliśmy dla zabawy po trzy żetony (...) Problem pojawił się w 1997 roku, równo ze startem TVN. Bywało, że grałem do rana. Gdy o piątej zamykano kasyno w Victorii, wpadałem do Mariotta, bo tam grało się do siódmej - powiedział w wywiadzie dla "Newsweeka" Miecugow.