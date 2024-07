Małgorzata Potocka słynie z oryginalnych kreacji, które niestety najczęściej okazują się modową katastrofą. Aktorka chętnie eksperymentuje i zakłada na siebie kolorowe i krzykliwe stroje o dziwacznych krojach. Tak też było wczoraj na otwarciu nowej restauracji w Warszawie. Potocka pojawiła ubrana prawie cała na czerwono.

Czerwony sweter, czapka i chusta w czerwone groszki - to nie wystarczyło znanej aktorce, która do całości dorzuciła czerwone okulary. Na szczęście całość połączyła z czarnymi spodniami i topem, co nieco łagodziło stylizację. Potocka już nie raz trafiała na listę źle ubranych celebrytów. Tym razem nie jest tragicznie, a troszkę śmiesznie. Ale być może właśnie o to chodziło znanej aktorce?



