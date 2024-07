Edyta Górniak nigdy nie należała do gwiazd, które przesadnie unikają tematów związanych z jej życiem prywatnym. Do historii wręcz przeszły już wywiady wokalistki o byłych partnerach. Jest jednak jedna zasada - to ona wybiera moment i ludzi, przed którymi chce się otworzyć. Próby wydobycia z niej takich informacji nie kończą się najlepiej. Przypomnijmy: Spięcie w DDTVN: Rusin chciała wyciągnąć za dużo od Górniak. Gwiazda szybko ją zgasiła

Ostatnio w życiu Edyty sporo się działo. Wokalistka wydała nowy singiel "Your High", który zdobywa coraz większą popularność w rozgłośniach radiowych i ma spore szanse zostać jednym z przebojów tegorocznych wakacji. Gwiazda wydała również aż dwa teledyski, które wywołały sporo emocji w sieci.

A co ze ślubem, o którym pisano, że ma się odbyć tej wiosny? To pytanie postanowiła zadać Górniak redakcja "Party" i w przeciwieństwie do Kingi Rusin, doczekała się odpowiedzi. Edyta w rozmowie z magazynem wyjaśnia, że ślubu nie będzie.



Na razie ślubu nie będzie. Tworzymy z Piotrem i Allanem wspaniałą rodzinę i... jest nam dobrze tak, jak jest - kwituje piosenkarka dla "Party".

Sporo komentarzy wywołała też ostatnia zmiana wizerunkowa piosenkarki, która ubiera się teraz bardzo modnie, a niektórzy twierdzą wręcz, że... młodzieżowo. Co na to sama zainteresowana?



Odwieszam do szafy, przynajmniej na razie, długie koktajlowe suknie. Wypróbowuję nowe trendy! - mówi "Party" gwiazda.

Edyta znów wprowadziła do swojego życia małą rewolucję. Słusznie?

