Stacje telewizyjne już zaczynają bitwę o to, która gwiazda wystąpi na ich koncercie sylwestrowym. Jednym z najgorętszych nazwisk od lat jest Edyta Górniak. Piosenkarka dostała w tym roku dwie propozycje. Zarówno z TVP jak i z Polsatu. Zaoferowano jej aż 30 tysięcy złotych. Ale niestety dla polskiej publiczności Górniak nie dała się skusić.



Zamiast spędzać Sylwestra w Polsce, gwiazda zdecydowała się wraz z synem i ukochanym zamierza wyjechać do Singapuru. Kilka lat temu Edyta Górniak była w Azji bardzo popularna. Wygląda więc na to, że piosenkarka nie zapomniała o tamtejszych fanach i znowu chce podbić ich serca. Według informacji dwutygodnika "Show" Górniak ma w Singapurze negocjować nowy kontrakt. Trzymamy oczywiście kciuki, ale szkoda, że nie usłyszymy Edyty podczas koncertu sylwestrowego.

