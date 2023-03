Georgina Rodriguez szokuje wyznaniem. Dzieci Cristiano Ronaldo są bite i prześladowane

Od kiedy na drodze Georginy Rodriguez stanął Cristiano Ronaldo, życie kobiety zamieniło się w prawdziwą bajkę. Jednak 28-letnia partnerka znanego piłkarza, która dziś jest jedną z najpopularniejszych WAGs, zdążyła już przekonać się nie tylko o blaskach, ale również cieniach popularności. To, co w ostatnich dniach na łamach hiszpańskiego programu telewizyjnego wyznała siostra ukochanej Cristiano Ronaldo, niektórym może wydać się nieprawdopodobne. Zobacz także: Cristiano Ronaldo stracił syna. Co z bliźniaczką, która przeżyła poród? Siostra Georginy Rodriguez jest bezdomna Jak widać na przykładzie Georginy Rodriguez, historia rodem z "Kopciuszka" może przytrafić się w prawdziwym życiu, choć mało kto ma takie szczęście - między innymi nie miała go starsza, przyrodnia siostra 28-letniej partnerki Cristiano Ronaldo. Kobieta postanowiła opowiedzieć o swoich tragicznych losach w hiszpańskiej telewizji. 13 listopada 33-letnia Patricia Rodriguez pojawiła się w programie "Socialite". Przybrana siostra Georginy Rodriguez wyznała przed kamerami, że od trzech lat jest bezdomną matką i razem ze swoimi dziećmi mieszka na dziko w opuszczonym mieszkaniu. Jak się okazuje, kobieta nie może liczyć na pomoc ze strony swojej słynnej siostry. Patricia Rodriguez nie kryła żalu do ukochanej Cristiano Ronaldo , podkreślając, że kiedy ona sama żyje w trudnych warunkach, ta pławi się w luksusie. - Jestem bez grosza, a moja siostra nie pomaga. Co najbardziej mnie boli, to sytuacja moich dzieci. Jestem w stanie przeżyć na kromce chleba, ale nie moje dzieci, które są jej siostrzeńcami - stwierdziła Patricia - Nie spodziewałam się tego po mojej siostrze. Czasami stać mnie na jedzenie, czasami nie. Raz mogę zapłacić czynsz, ale kiedy indziej już nie - dodała. Zobacz także: ...