George Clooney skomentował sytuację, kiedy do mediów wyciekła treść listu, w którym Meghan prosiła swojego ojca, aby przestał kontaktować się z prasą.

Nawet nie wiecie, jak frustrujące jest to obserwować. Do mediów wyciekł list od córki do ojca, a wy go wszędzie publikujecie. Meghan jest niesprawiedliwie traktowana. To nieodpowiedzialne zachowanie. Jestem tym bardzo zdziwiony- mówił George Clooney.