Lada dzień Meghan Markle po raz pierwszy zostanie mamą. Żona księcia Harry'ego powinna teraz odpoczywać, jak najmniej stresować się i przygotowywać do nowej roli. Niestety, nie ma praktycznie dnia, aby zagraniczna prasa nie informowała nas o kłopotach w Pałacu czy wpadkach Amerykanki. A to może źle wpływać na zdrowie księżnej Sussex. Choć główna zainteresowana stara się od miesięcy robić dobrą minę do złej gry, to może być jej ciężko. Całe szczęście w trudnych chwilach może liczyć na swoich przyjaciół.

George Clooney w obronie Meghan Markle

Meghan Markle nigdy nie stroniła od fleszy. Jednak zanim związała się z księciem Harrym, to o Amerykance nie można było czytać tak często jak teraz. Aktorka wiążąc się z bratem przyszłego króla wiedziała, że czeka ją ciężka droga. Ale z tak ostrą krytyką nie spotkała się nawet Kate Middleton, która również dołączyła do królewskiej rodziny.

O wpadkach Markle napisano setki artykułów. Czasem wydaje się, że księżna specjalnie łamie protokół pokazując swoją niezależność. Amerykanka nie tylko zamyka za sobą drzwi do auta, ale i maluje paznokcie na ciemne kolory. Baby shower w Stanach Zjednoczonych na kilka tygodni przed porodem? Dla Markle to nie jest żaden problem!

I gdy królowa stara się nie wychylać i nie mówić nic złego na wybrankę wnuczka, to zagraniczna prasa często robi to za nią. Jednak nawet i w złych chwilach, gdy Elżbieta II każe się wyprowadzić małżeństwu z Pałacu, Harry i Meghan mogą liczyć na przyjaciół.

Zdaniem Georga Clooneya prasa uwzięła się na Markle, tak jak ponad 20 lat temu na księżną Dianę! Czy po porodzie sytuacja uspokoi się? Aktor nie jest pewien...

Myślę, że to trochę niesprawiedliwe, kiedy - widziałem to - prasa odwraca się od ciebie z błahych i absurdalnych powodów, i wydawało mi się to trochę niesprawiedliwe, ponieważ Meghan nie zrobiła nic złego poza tym, że żyje swoim życiem. W większości przypadków można po prostu wzruszyć ramionami i nie zwracać na to uwagi, ale czasami jest to niedobre - powiedział Clooney w Good Morning Britain.

Czy dziecko Meghan i Harry'ego załagodzi wiele konfliktów?

George i Amal byli gośćmi na ślubie Meghan z Harry'm

