Tom Ford przyznał się do swojej orientacji już wiele lat temu. I choć krążące stereotypy o gejach mówią, że nie są oni wierni, to znany projektant zaprzecza tej tezie. Gdy Tom Ford poznał swojego ówczesnego partnera miał 25 lat, jego ukochany 38. Od tamtej pory projektant jest bez pamięci zakochany w Thomasie Buckley'u, dziennikarzu, który zajmuje się również tematyką mody.

W wywiadzie dla magazynu Out mówi o szczegółach ich znajomości. Okazuje się, że ich początki były niezwykle romantyczne. Wcale nie różniły się od tych jakie przeżywają heteroseksualni partnerzy -

- Jadąc windą zdecydowałem, że go poślubię. Zanim dotarliśmy na odpowiednie piętro, byłem "kupiony" - wspomina. - Często chadzam na przyjęcia z heteroseksualnymi przyjaciółmi, którzy zdając sobie sprawę że ja i Richard jesteśmy razem od 24 lat, mówią: "Wow! Jesteście już ze sobą 24 lata! To niezwykłe. Nie myślałem, że geje potrafią być ze sobą tak długo". A ja odpowiadam: "Dlaczego? Nie wiem o czym mówisz". Niektóre z najdłuższych związków to te pomiędzy osobami tej samej płci. Wielu moich przyjaciół brało ślub i rozwodziło się, znowu brało ślub i rozwodziło się, a ja i Richard cały ten czas jesteśmy razem.

Jego partner opowiadał o wspólnej walce z rakiem, która bardzo ich połączyła

- Tom odciął dużo osób z naszego otoczenia, przez to, jak reagowali [na moją chorobę]. Mój najlepszy przyjaciel i jeden z moich mentorów zmarli na AIDS i wiele osób od razu pomyślało, że też choruję na AIDS. Nie chcieli mnie odwiedzać, bo bali się, że złapią to ode mnie. Nie wyobrażam sobie teraz życia bez Toma. Nie wyobrażam sobie, by coś mu się stało. Dla mnie jest tylko jeden tom. To ten sam mężczyzna, którego poznałem 24 lata temu - mówi wzruszająco dziennikarz.

Jak widać nie ma znaczenia jakiej jest się orientacji. Jak się kogoś kocha można być z nim nawet do końca życia. O czym większośc ludzi niestety zapomniało.