Na wczorajszej gali kilka gwiazd wyglądało wyjątkowo ładnie. Bardzo pozytywnie zaskoczyła nas stylizacja Izabeli Janachowskiej. Celebrytka w spódnicy o długości 7/8 i pięknej pelerynce z futrzanymi rękawami wyglądała stylowo i z klasą.

Dorota Gardias na tę samą imprezę wybrała się w czarnej sukni z ozdobnym dołem i seksownym gorsetem. Do tego elektryzujący makijaż i look na czerwony dywan gotowy. Zaś Natalia Siwiec postawiła tym razem na klasyczną, posągową sylwetkę. Niestety ozdobne ramiona to trend, który był hitem jakiś czas temu...

A na koniec Dominika Kulczyk-Lubomirska. Księżna wybrała na tę okazję sukienkę z rozkloszowanym dołem. Kreacja z motywem konwalii bardzo do niej pasowała, a metaliczne dodatki i neonowa bransoletka wyglądały na niej świetnie.

