Gamou Fall i Hanna Żudziewicz w finale "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowali się w walcu wiedeńskim oraz freestyle'u. Oto, jak im poszło.

Finał "Tańca z Gwiazdami"

W finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" mierzą się aż cztery pary. Są to:

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś,

Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz,

Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz,

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz zaprezentowali się jako trzeci.

Pierwszy występ Gamou Falla i Hanny Żudziewicz w finale "Tańca z Gwiazdami"

Tego walca wiedeńskiego na długo zapamiętają nie tylko jurorzy i sam Gamou Fall ale również widzowie "Tańca z Gwiazdami". Aktor otrzymał owacje na stojąco, a jurorzy nie ukrywali zachwytu:

Co tu się dzieje?! To jest szokujące. (...) S klasa. powiedziała Iwona Pavlović.

"Powiedzieli Twoi przyjaciele, że albo grubo albo wcale. No totalnie grubo, ale jak pięknie (...) " - dodał Tomasz Wygoda. Ewa Kasprzyk dodała:

Ja nie wiem w ogóle, co ja mam powiedzieć. Wiecie, jakie jest marzenie skromnej jurorki, czyli mnie? Znaleźć się w ramie Gamou. Haniu wybacz.

Ewa Kasprzyk wyszła na parkiet, by spróbować zatańczyć z aktorem. Na to samo skusiła się Iwona Pavlović.

Wpadka Pavlović po występie Falla w finale "TzG"

Iwona Pavlović również wyszła na parkiet, jednak zwróciła się do Gamou Falla słowami:

Ale uwaga my nie tańczymy, ja chcę poczuć twoją ramę.

Niestety kreacja Iwony Pavlović z długim trenem nie chciała współpracować na parkiecie. Materiał ograniczał jej ruchy, a szpilki wbijały się w tren:

Wybaczcie, ja wszystko temu człowiekowi zepsułam, ponieważ sukienka przeszkodziła.

Oto punktacja jurorów po pierwszym tańcu Gamou Falla w finale "Tańca z Gwiazdami":

Rafał Maserak: 10

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 10

Iwona Pavlović: 10

Razem: 40 punktów.

Drugi występ Gamou Falla i Hanny Żudziewicz w finale "TzG". Freestyle

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz otrzymali długie owacje na stojąco po swoim finałowym pokazie w "Tańcu z Gwiazdami". Rafał Maserak nie ukrywał:

Ważne jest to, żeby zachować spokój i nie wdarł się chaos i Ty do tego miałeś rekwizyt, którego używaliście fantastycznie, był ograny i to był wielki plus. (...) Ty już podwójnie wygrałeś, liczę, że coś może jeszcze więcej, ale jest coś takiego, że na parkiecie czujesz się jak ryba w wodzie, ale cała Polska Cię poznała i pokochała. A ja zapamiętam Ciebie też jako fantastycznego tancerza.

Z kolei Iwona Pavlović dodała:

Gamou wiesz, przechodziłeś przez ten program, ale chce żebyś to wiedział, że nawet wtedy, kiedy robiłeś jakieś błędy tak pięknie wyglądałeś i przekazywałeś nam, co chcesz przekazać. To, co teraz pokazałeś, to wspiąłeś się na wyżyny. Ja miałam ochotę wstać i krzyczeć ''Gamou i ja Ciebie też''.

Ten występ nie mógł skończyć się inaczej niż "czterema dziesiątkami".

fot. Wojciech Olkuśnik/East News

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz w finale "Tańca z Gwiazdami" fot. Wojciech Olkusnik/East News

