To najważniejszy odcinek 18. edycji show. Już dziś rozstrzygnięty zostanie finał "Tańca z Gwiazdami". Tego wieczora uczestnikom będzie kibicowała cała plejada gwiazd. Zobaczcie, kto pojawił się w studio "Tańca z Gwiazdami".

Finał "Tańca z Gwiazdami"

W 10. odcinku, czyli finale "Tańca z Gwiazdami" zmierzą się ze sobą cztery pary. To pierwszy raz w historii show, kiedy do wielkiego finału przeszło aż tyle par. Na parkiecie zobaczymy takie duety jak:

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś,

Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz,

Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz,

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

O tym, kto wygra "Taniec z Gwiazdami" dowiemy się już dziś wieczorem. Poczynania uczestników na żywo będą śledzić ich koledzy i koleżanki z branży. W studiu Polsatu pojawiło się całkiem sporo znanych nazwisk.

Julia Wieniawa na finale "Tańca z Gwiazdami"

Jako jedna z pierwszych na ściance pojawiła się Julia Wieniawa. Aktorka sama brała udział w "Tańcu z Gwiazdami" w 2020 roku, gdzie zajęła drugie miejsce. Tym razem będzie kibicowała uczestnikom. Na wielkim finale pojawiła się w bordowej prześwitującej kreacji.

fot. Wojciech Olkuśnik/East News

Ilona i Milena Krawczyńskie z "Farmy" na finale "Tańca z Gwiazdami"

Dopiero co, same świętowały finał "Farmy", a dziś będą trzymały kciuki za uczestników innego hitowego programu Polsatu. Ilona Krawczyńska wygrała 13. edycję "Tańca z Gwiazdami". Dziś razem z siostrą Mileną kibicuje parom, które dziś stoczą ostateczną walkę o "kryształową kulę".

fot. Wojciech Olkuśnik/East News

Jacek Jelonek i Milena Krawczyńska na finale "Farmy"

Podczas finałowego odcinka "Farmy" nie mogło zabraknąć również Jacka Jelonka. Influencer pozował również z Krawczyńską.

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Michał Kassin na finale "Tańca z Gwiazdami"

Podczas finałowego odcinka nie mogło zabraknąć również Michała Kassina, który na ściance pozował z ukochanym.

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Paweł Małaszyński z żoną na finale "Tańca z Gwiazdami"

W finale "Tańca z Gwiazdami" na publiczności nie zabrakło również Pawła Małaszyńskiego i jego żony Joanny Chitruszko.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Tomasz Iwan i Karolina Woźniak na finale "Tańca z Gwiazdami"

Pojawił się także Tomasz Iwan z towarzystwie ukochanej. Podczas finałowego odcinka "Tańca z Gwiazdami" uczestników będzie oklaskiwać naprawdę sporo gwiazd.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Mandaryna na finale "Tańca z Gwiazdami"

Podczas finałowego odcinka pojawiła się również Mandaryna.

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Edward Miszczak na finale "Tańca z Gwiazdami"

Podczas najważniejszego odcinka "Tańca z Gwiazdami" nie mogło zabraknąć również dyrektora programowego Polsatu, Edwarda Miszczaka.

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Ralph Kamiński na finale "Tańca z Gwiazdami"

Na ściance zapozował również Ralph Kamiński.

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Misiek Koterski na finale "Tańca z Gwiazdami"

Podczas finałowego odcinka "Tańca z Gwiazdami" pojawił się również Michał Koterski.

fot. Paweł Wrzecion/AKPA

