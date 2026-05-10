Finał "Tańca z Gwiazdami". Przyszło mnóstwo gwiazd: Wieniawa, Krawczyńskie z "Farmy"
To już finałowy odcinek 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Dziś rozstrzygnie się w czyje ręce trafi "kryształowa kula" oraz główna nagroda w tanecznym show Polsatu. Cztery finałowe pary po raz ostatni zaprezentują się na parkiecie, a kibicować im przyszło całkiem sporo gwiazd, m. in. Julia Wieniawa, Ilona i Milena Krawczyńskie, Paweł Małaszyński z żoną, Tomasz Iwan z ukochaną, Jacek Jelonek czy Michał Kassin. Zobaczcie zdjęcia.
To najważniejszy odcinek 18. edycji show. Już dziś rozstrzygnięty zostanie finał "Tańca z Gwiazdami". Tego wieczora uczestnikom będzie kibicowała cała plejada gwiazd.
W 10. odcinku, czyli finale "Tańca z Gwiazdami" zmierzą się ze sobą cztery pary. To pierwszy raz w historii show, kiedy do wielkiego finału przeszło aż tyle par. Na parkiecie zobaczymy takie duety jak:
- Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś,
- Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz,
- Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz,
- Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.
O tym, kto wygra "Taniec z Gwiazdami" dowiemy się już dziś wieczorem. Poczynania uczestników na żywo będą śledzić ich koledzy i koleżanki z branży. W studiu Polsatu pojawiło się całkiem sporo znanych nazwisk.
Julia Wieniawa na finale "Tańca z Gwiazdami"
Jako jedna z pierwszych na ściance pojawiła się Julia Wieniawa. Aktorka sama brała udział w "Tańcu z Gwiazdami" w 2020 roku, gdzie zajęła drugie miejsce. Tym razem będzie kibicowała uczestnikom. Na wielkim finale pojawiła się w bordowej prześwitującej kreacji.
Ilona i Milena Krawczyńskie z "Farmy" na finale "Tańca z Gwiazdami"
Dopiero co, same świętowały finał "Farmy", a dziś będą trzymały kciuki za uczestników innego hitowego programu Polsatu. Ilona Krawczyńska wygrała 13. edycję "Tańca z Gwiazdami". Dziś razem z siostrą Mileną kibicuje parom, które dziś stoczą ostateczną walkę o "kryształową kulę".
Jacek Jelonek i Milena Krawczyńska na finale "Farmy"
Podczas finałowego odcinka "Farmy" nie mogło zabraknąć również Jacka Jelonka. Influencer pozował również z Krawczyńską.
Michał Kassin na finale "Tańca z Gwiazdami"
Podczas finałowego odcinka nie mogło zabraknąć również Michała Kassina, który na ściance pozował z ukochanym.
Paweł Małaszyński z żoną na finale "Tańca z Gwiazdami"
W finale "Tańca z Gwiazdami" na publiczności nie zabrakło również Pawła Małaszyńskiego i jego żony Joanny Chitruszko.
Tomasz Iwan i Karolina Woźniak na finale "Tańca z Gwiazdami"
Pojawił się także Tomasz Iwan z towarzystwie ukochanej. Podczas finałowego odcinka "Tańca z Gwiazdami" uczestników będzie oklaskiwać naprawdę sporo gwiazd.
Mandaryna na finale "Tańca z Gwiazdami"
Podczas finałowego odcinka pojawiła się również Mandaryna.
Edward Miszczak na finale "Tańca z Gwiazdami"
Podczas najważniejszego odcinka "Tańca z Gwiazdami" nie mogło zabraknąć również dyrektora programowego Polsatu, Edwarda Miszczaka.
Ralph Kamiński na finale "Tańca z Gwiazdami"
Na ściance zapozował również Ralph Kamiński.
Misiek Koterski na finale "Tańca z Gwiazdami"
Podczas finałowego odcinka "Tańca z Gwiazdami" pojawił się również Michał Koterski.
