Gala Mistrzów Sportu 2022: Ewa Bilan-Stoch zawsze zaskakuje kreacjami! Która najlepsza?

Ewa Bilan-Stoch pojawiła się na gali z okazji 86. plebiscytu "Przeglądu Sportowego" i telewizji Polsat. Żona Kamila Stocha odebrała nagrodę w imieniu swojego męża oraz w imieniu Dawida Kubackiego, którego jest menadżerką. Na czerwonym dywanie zachwyciła oryginalną stylizacją, która wywołała mnóstwo kontrowersji. Na Gali Mistrzów Sportu fotografka wyglądała niemal jak księżniczka z bajek Disneya! Ta stylizacja wywołała mnóstwo emocji i w sieci pojawiły się porównania do Elzy z "Krainy Lodu". Okazuje się, że są one... jak najbardziej słuszne. Wyjaśniła to sama Ewa Bilan-Stoch. Nie uwierzycie, kto ją tak nazywa! Ewa Bilan-Stoch inspirowała się Elzą z "Krainy lodu"! Podczas 86. Plebiscytu Mistrzów Sportu , na którym Robert Lewandowski został Najlepszym Sportowcem Roku, nagrodę za 3. miejsce dla Kamila Stocha odebrała jego żona. Ewa Bilan-Stoch wzbudziła ogromne zainteresowanie swoją stylizacją, w której prezentowała się niemal jak Elza z "Krainy Lodu". To porównanie jest jak najbardziej trafne, bo żona skoczka zdradziła, że tak właśnie nazywa ją jej mąż. Stąd ta inspiracja, którą zdradziła Ewa Bilan-Stoch w rozmowie z dziennikarką "Przeglądu Sportowego": Mąż troszkę zasugerował. Pojawiła się mała inspiracja, ponieważ zawsze mówi mi, że jestem jego Elzą z "Krainy lodu". Powiedziałam mu: to zobaczysz swoją Elzę - zdradziła Bilan-Stoch w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Tylko spójrzcie na stylizację żony Kamila Stocha! Trzeba przyznać, że zrobiła mężowi wielką niespodziankę! Zobacz także: Ewa Bilan-Stoch Żona w błękitnej sukni i diademie na Gali Mistrzów Sportu. Żona Kamila Stocha niczym księżniczka Disneya!...