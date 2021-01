Ewa Bilan-Stoch nie chce robić kariery w show-biznesie jak Anna Lewandowska. Znamy ważny powód jej decyzji

Tych dwoje bez wątpienia łączy coś wyjątkowego! Ewa Bilan-Stoch i Kamil Stoch znają się od dzieciństwa, chodzili do tej samej szkoły w Zakopanem, a po ślubie są już 10 lat.

Ostatnio Kamil przerwał konferencję prasową, by odebrać telefon od żony.

Poprosiliśmy o komentarz Karolinę Korwin Piotrowską:

Oglądałam to nagranie. Ich relacja wydaje się niezwykła, widać, że się kochają. A jak coś jest prawdziwe, to przecież nie potrzebuje rozgłosu i poklasku – mówi Korwin Piotrowska i dodaje: – A Ewa… to jest jakaś niesamowita kobieta. Inne na ściankach brylują non stop, a ona wychodzi raz do roku i robi to tak, że wszystkim opadają szczęki”, mówi Korwin-Piotrowska.