W marcu jako pierwsi informowaliśmy Was o tym, że Maja Frykowska wyszła za mąż. Aktorka i córka znanego reżysera poślubiła swojego partnera Michała, z którym związała się ponad rok temu. Miłość i wiara w Boga sprawiły, że Frykowska zrezygnowała z show-biznesu, a w konsekwencji na wydarzeniach publicznych nie pojawiła się od sierpnia 2012 roku. Szansą na powrót była główna rola w filmie "Ostatni klaps", ale ostatecznie produkcja została wstrzymana. Przypomnijmy: Co się stało z filmem z Frykowską z Cannes?

Ostatnio Maja udzieliła wywiadu, którego treść można uważać jako zapowiedź powrotu na salony. Tymczasem prawda jest zupełnie inna.

- To kompletna bzdura! Media zrobiły z igły widły. Maja powiedziała, że czeka na premierę filmu ze swoim udziałem, a nie że wraca do show-biznesu. To zasadnicza różnica. Styczność ze ściankami to ostatnia rzecz na jaką ma ochotę, szczególnie, że jest już na innym etapie życia - mówi nam znajoma Frykowskiej