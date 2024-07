Warszawa to kolejne miasto, do którego zawitała ekipa "Mam Talent!". Tym razem w stolicy odbyły się wielogodzinne castingi, podczas których (nie tylko ), młodzi i zdolni prezentowali swoje niezwykłe umiejętności. Jednak największymi gwiazdami spotkania były oczywiście dwie prowadzące.

Zarówno Małgorzata Foremniak, jak i Agnieszka Chylińska wybrały na tę okazję sukienki mini. Małgosia Foremniak postawiła na bardziej kobiecą wersję w odcieniu różu, którą połączyła z modnymi sandałkami na obcasie i okularami przeciwsłonecznymi w stylu retro. Zaś Agnieszka Chylińska wybrała bardziej pasujący do siebie ostry look. Czerń, masywny naszyjnik i szpilki na platformie pasują do niej, jak do nikogo. A do tego aviatorki Ray-Bana. Która według was wypadła lepiej?

