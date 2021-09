Flesz Fashion Night 2021. Edyta Zając w kreacji od Violi Piekut. "Zjawisko!" 

Monika Olejnik została muzą Łukasza Jemioła! Jak co roku w Warszawie odbędzie się największa modowa impreza - Flesz Fashion Night. To właśnie na tym evencie czołowych 9 polskich projektantów zaprezentuje swoje najnowsze kolekcje oraz muzy, dla których specjalnie zaprojektowali kreacje. Kogo w tym roku wybrał Łukasz Jemioł? Okazuje się, że na ten wieczór projektant ubierze Monikę Olejnik, która kocha modę i świetnie się nią bawi. Często też decyduje się na odważne rozwiązania. Tylko w rozmowie z Party.pl Jemioł zdradził, dlaczego wybrał akurat dziennikarkę: Dla mnie w tym roku muzą jest Monika Olejnik. Nie dość, że świetnie wygląda, to jeszcze ma fantastyczną osobowość i dla mnie zawsze muza jest taką kobietą, która inspiruje mnie pod każdym względem. Ona jest wielką intelektualistką, świetną dziennikarką i kocha modę. Tutaj potrafimy się dogadać, bo to chodzi o to, żeby muza inspirowała nie tylko na daną imprezę czy w całym sezonie, ale w ogóle w ciągu całego roku. Myślę, że Monika taką osobowością na pewno jest. Będzie nietuzinkowo, bardzo modowo i ekstrawagancko. Koniecznie śledźcie Party.pl wieczorem! Zobaczycie wtedy wszystkie piękne kreacje! Zobacz: Duet Bohoboco zaprasza na Flesz Fashion Night! Która gwiazda została ich muzą? WIDEO Monika Olejnik została muzą Łukasza Jemioła