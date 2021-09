Doda na Flesz Fashion Night 2021! W tym roku postawiła na czerń

Dorota Wellman na " Flesz Fashion Night 2015 " to największe zaskoczenie tego wieczoru! Dziennikarka pojawiła się w kreacji domu mody La Mania, która została uszyta specjalnie z okazji prestiżowej imprezy magazynu "Flesz". Gwiazda w ogóle nie pojawia się na salonach! Ale tym razem zrobiła wyjątek dla Joanny Przetakiewicz i La Manii! "Następnym razem pojawię się na takiej imprezie za 20 lat" - żartowała. Prezenterka "Dzień dobry TVN" pojawiła się w czarnej sukience z peleryną z ażurowym złotym zdobieniem. To prosta, minimalistyczna sukienka z dekoltem w szpic, który ładnie odsłania szyję. Sukienka z peleryną Doroty Wellman powstawała ponad dwa tygodnie ze względu na złote elementy, które przyszywane są ręcznie – każdy z osobna. Materiał, który wykorzystaliśmy do tego projektu to bardzo nowoczesna mieszanka, która zastąpiła krepę. Mięsisty, lejący, dobrze się układający materiał. Wybraliśmy Dorotę Wellman przede wszystkim ze względu na jej niesamowicie wyrazistą osobowość – jedną z najbardziej wyrazistych, jakie znam. Za jej wdzięk, poczucie humoru, inteligencję i energię. Współpraca z nią jest bezproblemowa, dzięki wszystkim cechom, które wyżej wymieniłam ", powiedziała nam Joanna Przetakiewicz, dyrektor kreatywna domu mody La Mania. Joanna Przetakiewicz na imprezie też oczywiście miała na sobie kreację z ostatniej kolekcji La Manii. Jak podoba Wam się Dorota Wellman w tej kreacji? Zagłosujcie w naszej sondzie! Zobacz także: Gwiazdy na Flesz Fashion Night zadały szyku. Wybraliśmy 10 najlepszych kreacji Wow! Zjawiskowa Małgorzata Socha zachwyca w kreacji Łukasza Jemioła na Flesz Fashion Night Tamara Arciuch w towarzystwie dwóch przystojniaków. Jeden zaprojektował jej tę suknię. Który? ;) Zjawiskowa Ola Żebrowska na Flesz Fashion Night. Wiemy, kto zaprojektował suknię!...