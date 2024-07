3. Co rodzina Ani Przybylskiej twierdzi o powstawaniu filmu o aktorce? Ponoć rodzina Ani nie chciała, by reżyser skupiał się na tych ostatnich miesiącach życia Ani.

Obawiali się, że reżyser skupi się na ostatnim etapie jej życia, na chorobie, cierpieniu. Nie chcieli znów przez to przechodzić. Pragnęli za to, by dzieci zobaczyły mamę na ekranie taką, jaka była, uśmiechniętą, pełną radości, z błyskiem w oku, za co wszyscy ją tak kochali - czytamy w "Na żywo".