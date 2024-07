To już pewne! Serial "Daleko od noszy" wraca na antenę Polsatu. Do obsady dołączyła... Katarzyna Glinka, która na swoim Facebooku pokazała pierwsze zdjęcie z planu. Wiele osób zastanawiało się, kto zastąpi Annę Przybylską, która grała jedną z głównych ról. Jednak nie będzie to Kasia Glinka.

Reklama

Serial "Daleko od noszy" wraca na antenę!

Glinka na pewno nie zagra doktor Karinki, w którą wcielała się wcześniej Ania Przybylska. Katarzyna zagra siostrę Ritę. Paweł Wawrzecki w rozmowie z Super Expressem jakiś czas temu wyznał, że Przybylska jest niezastąpiona:

Jeżeli pan Jaroszyński zdecydował się na kontynuację "Daleko od noszy" to z tymi samymi ludźmi, którzy byli, i na pewno będzie doktor Kidler, którego grałem - przyznaje Paweł Wawrzecki. - Nie wiem, kto mógłby zastąpić Anię. Ona jest trudna do zastąpienia. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale ona taka była. Ona była naszym kolorem i duszą. Wielka szkoda, że nie ma jej już z nami. Jak to mówią: "Nie chce się, a żyć trzeba" - powiedział tabloidowi.

Pojawienie się pięknej aktorki w popularnym sitcomie na pewno przyciągnie tłumy widzów przed ekrany. Czekacie na nowe odcinki "Daleko od noszy".

Zobacz także: Katarzyna Glinka rozstała się z partnerem? Aktorka wydała oświadczenie. Jest oburzona!

Zobacz także

Kasia dołączyła do obsady Daleko od noszy!

Kasia wcieli się w siostrę Ritę!

Reklama

Podoba się Wam Kasia Glinka?