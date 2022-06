Filip Chajzer straci pracę w TVN? Przy Miszczaku jego "ego wyskoczyło w kosmos". Teraz ma się bać

Zmiany w nowej edycji „ Big Brothera ”! Na kilka godzin przed emisją programu zmieniono prowadzącego. Zamiast Uli Chincz zobaczymy Filipa Chajzera . Jak donosi Fakt.pl niespodziewana zmiana miejsc nastąpiła w wyniku problemów z kontraktem dziennikarki. O co chodzi? Dlaczego Ula Chincz nie poprowadzi „Big Brother Nocą”? Pewne szczegóły nie zostały dogadane i stacja zdecydowała się zrezygnować z Uli Chincz jako prowadzącej „Big Brothera”. W tej roli zastąpi ją Filip Chajzer i to on będzie nowym gospodarzem programu „Big Brother Nocą”. Do jego zadań będzie należało rozmawianie z uczestnikami i omawianie tego, co zdarzyło się w ciągu dnia. Główną prowadząca nadal zostaje Agnieszka Woźniak-Starak . W roli gospodarzy zobaczymy też Małgorzatę Ohme, Bartka Jędrzejaka oraz Filipa Chajzera. Program w nowej odsłonie po raz pierwszy na antenie zobaczymy dziś o godzinie 20.00 w TVN7. Wyświetl ten post na Instagramie. Następne takie zdjęcie ze środka domu WIELKIEGO BRATA dopiero 16 czerwca po finale @bigbrother.tvn7 🏡👁📸🎥 widzimy się codziennie od poniedziałku do czwartku po 23 i w soboty o 20 🤘#bigbrother @tvn.7 #agnieszkawozniakstarak #zapraszamy Post udostępniony przez Filip Aleksander Chajzer (@filip_chajzer) Mar 17, 2019 o 3:26 PDT Filip Chajzer nowym prowadzącym „Big Brother Nocą”! Zobacz także : Byliśmy w nowym domu Wielkiego Brata! Jak wygląda? Znacie go z innych produkcji TVN