Zygmunt Chajzer jest rozczarowany Filipem Chajzerem: "Nie mieści się to w głowie"

Zygmunt Chajzer skomentował radosne informacje o powiększającej się rodzinie i we wzruszających słowach wspomina tragicznie zmarłego wnuka, Maksa. Zaledwie kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że Filip Chajzer już wkrótce, po raz drugi zostanie tatą. O tym, że partnerka dziennikarza spodziewa się dziecka, za pośrednictwem Super Expressu poinformował właśnie Zygmunt Chajzer. Ostatnio również sam Filip zdradził, że już za kilka miesięcy urodzi mu się syn, Jerzy. Teraz Zygmunt Chajzer w rozmowie z tygodnikiem "Dobry Tydzień" komentuje zmiany w życiu swojego syna i wspomina wnuka, Maksa, który zginął w wypadku samochodowym. Zygmunt Chajzer już wkrótce zostanie dziadkiem Zygmunt Chajzer nie ukrywa, że cieszy się ze szczęścia swojego syna, który pomimo tragedii sprzed dwóch lat, próbuje ułożyć sobie życie na nowo. Jak skomentował informacje o ciąży partnerki Filipa? Wielka radość. Widzę szczęście syna i to jest budujące, że potrafi po tej tragedii dalej iść przez życie i cieszyć się. Z drugiej strony trochę się niepokoję, jak to będzie, bo cały czas myśli wracają do Maksia. Ale sądzę, że gdyby wnuk tutaj był, też bardzo cieszyłby się z narodzin braciszka - w rozmowie z "Dobrym Tygodniem" przyznał tata Filipa Chajzera. Zygmunt Chajzer nie ukrywa, że wciąż nie potrafi poradzić sobie ze śmiercią wnuka, Maksa. To nigdy nie przestanie boleć. W moim życiu Maks jest cały czas obecny. Był cudownym, fantastycznym...