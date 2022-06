Rozstanie Filipa Chajzera i Malgorzaty Walczak ze skandalem w tle. "Dobro dziecka jest najważniejsze" 

Filip Chajzer założył profil na Instagramie! Tym samym popularny dziennikarz dołączył do grona gwiazd, które regularnie wrzucają do sieci zdjęcia ze swojego życia, nie tylko zawodowego. Chajzer był już bardzo aktywny na Facebooku, lecz teraz postanowił poszerzyć swoją działalność również o Instagrama. Jego pierwszy post zaskoczył fanów. Dziennikarz po raz pierwszy pokazał zdjęcie asystentki, którą nazwał swoją "prawą ręką". To Gosia. Moja prawa ręka (Asystentka brzmi podle). Jest bardzo nieletnia i mówi, że jestem grzyb bo nie mam insta. No to mam ale ciągle nie wiem czy słuszne i w sumie po... Co. Najwyżej się wywali:) i teraz te durne hasztagi... #staratrufla #mainsta #takżetego Fanom Filipa Chajzera bardzo spodobała się fotka z asystentką. Pod zdjęciem natychmiast pojawiło się wiele polubień i komentarzy, przepełnionych zachwytem nad uroczą Gosią: Piękna i uśmiechnięta :) Idealna prawa ręka. O boje piękni, młodzi, i w ogóle idzie się zakochać ;) Kolejne zdjęcia Filipa Chajzera na Instagramie to migawki z jego pracy na planie "Dzień dobry TVN". My już nie możemy się doczekać kolejnych postów. Znając poczucie humoru Filipa, na pewno jeszcze nie raz nas zaskoczy. ;) Zobacz też: Filip Chajzer pokazał zdjęcie z dzieciństwa... Słodkie! "Najlepszy oldskul świata". Filip Chajzer na planie "Dzień dobry TVN". Dziennikarz jednym dniu Instagramie ma ponad 3 tysiące fanów.