Partnerka Filipa Chajzera zabrała głos w sprawie zdrady. Fani: "Krętacz i zapatrzony w siebie narcyz"

W mediach wrzało o kryzysie w związku Filipa Chajzera i Małgorzaty Walczak. Wszystko przez wymowne zdjęcia prezentera "Dzień Dobry TVN" z tajemnicza kobietą. Na zdjęciach było widać, że para świetnie bawi się w swoim towarzystwie i nie brakowało między nimi czułości. Co z poprzednim związkiem Filipa Chajzera z Małgorzatą Walczak, z którą ma synka? Para początkowo nie komentowała sytuacji, jednak teraz na ich profilach w sieci pojawiło się oświadczenie: Dlatego wraz z Gosią najbardziej enigmatycznie jak tylko się da prosimy o uszanowanie naszych prywatnych decyzji. Co jeszcze wiadomo? Filip Chajzer wydał oświadczenie w sprawie związku z Małgorzatą Walczak Filip Chajzer od dziecka wpatrzony był w pracę dziennikarską sławnego ojca - Zygmunta Chajzera . Jego kariera nabrała rozpędu kiedy, razem z Małgorzatą Ohme zostali prowadzącymi Dzień Dobry TVN . Życie prywatne Filipa Chajzera nie było usłane różami. W 2011 roku dziennikarz rozwiódł się z żoną Julią Chajzer. Para miała razem 9-letniego synka, niestety w 2015 roku doszło do tragedii. Maksymilian Chajzer zginął w wypadku samochodowym . W 2021 roku Filip Chajzer wspomniał o śmierci synka , wyznając że takiej traumy "nie zapomina się ani na sekundę". Jednak życie musiało toczyć się dalej. Filip Chajzer związał się z Małgorzatą Walczak, z którą ma 5-letniego dziś syna Aleksandra. Filip i jego partnerka tworzyli związek przez ponad 10 lat i stronili od dzielenia się swoją prywatnością. Wygląda jednak na to, że to już koniec ich związku, a wyniku pojawianie się w mediach zdjęć paparazzi dziennikarza z tajemniczą kobietą, musieli zabrać głos: Moi drodzy. Wylewne komentowanie życia prywatnego to jak dobrze wiecie nie moja bajka. Dlatego wraz z Gosią najbardziej enigmatycznie jak tylko się da prosimy o uszanowanie naszych prywatnych...