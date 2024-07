Filip Chajzer jest obecnie jednym z najbardziej lubianych dziennikarzy telewizyjnych. Widzowie cenią go za szczerość, cięty język i poczucie humoru. Zwykle jego żarty zyskują poklask wśród jego fanów, jednak tym razem może być inaczej... Zobacz też: W takich luksusach mieszka Filip Chajzer. Perfekcyjna Pani Domu nie miałaby tu czego szukać

W dzisiejszym "Dzień dobry TVN" gośćmi byli Mateusz Maga oraz Madox, który opowiadali m.in. o swojej androgynicznej urodzie i swoim miejscu w branży modowej. Filip Chajzer musiał bacznie śledzić śniadaniowe show, ponieważ jeszcze w trakcie jego trwania zamieścił na swoim profilu na Facebooku kontrowersyjny wpis, który oburzył internautów. Dziennikarz napisał:

Pan z lewej mówi właśnie, że czuje się mężczyzną. To jak ja mam teraz wytłumaczyć dziecku co to znaczy być mężczyzną? Jakieś pomysły? - dopytywał.