Znamy ten straszny ból, który teraz doświadczają Amerykanie. Choć minęło już 9 lat odkąd Edyta Górniak "zagrzewała" do boju naszą piłkarską reprezentację nadal wszyscy to pamiętają. Od lat padają głosy, że gdyby nie śpiew Edyty moglibyśmy wygrać. Podobnego czynu a może wręcz gorszego dokonała jej koleżanka zza oceanu Christina Aguilera. Tej śpiew był całkiem niezły, ale okazało się, że piosenkarka nie zna słów swojego własnego hymnu. Na nic tłumaczenie, że podczas tak wielkich imprez, jak niedzielny Super Bowl po prostu puszczają nerwy...

W obronie Aguilery stanęła odważnie Fergie. Wiecie co? To było naprawdę ogromne wydarzenie. Stres jest wtedy olbrzymi – całkowicie to rozumiem - tłumaczy wokalistka Black Eyed Peas- Jesteśmy tylko ludźmi.



Ludzki błąd -wiadomo. Ale takie błędy fani sportu wybaczają... długo. Przykładem jest nasza Edzia, której awangardowe wykonanie hymnu pamiętamy do dziś.