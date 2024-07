Wbijanie szpilek Sablewskiej nie ma końca... Wojewódzki przy każdej nadarzającej się okazji stara się dokuczyć koleżance z jurorskiej ławki.

We wczorajszym programie Kuby gościli Czesław Mozil i Ewa Farna.

Reklama

Wojewódzki przyznał, że wraz z przybyłymi gośćmi stworzyłby wyjątkowe jury. O ile z Czesławem poniekąd takie tworzy, to coraz częściej daje do zrozumienia, że na drodze do "jurorskiego ideału" stoi mu Maja Sablewska.



- Zobaczcie, jakim byśmy byli ładnym jury - powiedział Wojewódzki.

Więcej

http://www.se.pl/rozrywka/rozrywka-w-tv/ewa-farna-zastapi-maje-sablewska-w-jury-x-factora-tego-chce-kuba-wojewodzki_187294.html

W poprzednich programach słyszeliśmy, że Kuba robił niemalże wszystko by osobą oceniającą nowe talenty była Monika Brodka, czy Patrycja Markowska. Czyżby kolejną "typowaną" do zajęcia miejsca w jury była właśnie Farna?

Podobno niespełna 18-letnia wokalistka miała już propozycje by oceniać innych.



- Chcieli mnie w czeskim Idolu, ale miałam wtedy na głowie szkołę i trasę koncertową. Teraz może bym się zgodziła -

Zobacz także

Więcej

http://www.se.pl/rozrywka/rozrywka-w-tv/ewa-farna-zastapi-maje-sablewska-w-jury-x-factora-tego-chce-kuba-wojewodzki_187294.html

wyznała w programie.

Jak myślicie Ewa byłaby lepsza od Mai?

Reklama

pijavka