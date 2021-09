Fani zszokowani stylizacją Małgorzaty Rozenek na meczu Polska-Anglia. Poszło o marynarkę

Małgorzata Rozenek już po kilku tygodniach od urodzenia Henia, wróciła do treningów. Gwiazda szybko zabrała się za ćwiczenia, aby jak najszybciej wrócić do formy sprzed ciąży. Ale wygląda na to, że prowadząca "Projekt Lady" ma jakieś problemy z odchudzaniem. Napisała o tym na swoim Instagramie. Zobaczcie! Zobacz także: Moda zima 2020. Małgorzata Rozenek w kontrowersyjnych butach! Pogrubiają nogę ale kochają je miłośniczki mody Małgorzata Rozenek ma problemy z odchudzaniem? Małgorzata Rozenek od zawsze bardzo dbała o swoją sylwetkę. Gwiazda uwielbia aktywność fizyczną, jednak na okres ciąży i połogu musiała zaprzestać trenowania. Żona Radosława Majdana bardzo za tym tęskniła i kiedy tylko pojawiła się możliwość powrotu do ćwiczeń, natychmiast rozpoczęła treningi pod okiem zaprzyjaźnionej trenerki. Gwiazda często zamieszczała zdjęcia i filmy, na których mogliśmy zobaczyć, jakie ćwiczenia wykonuje. Czasami towarzyszył jej nawet mały Henio, co dodatkowo rozczulało fanów. Ale już niedługo będziemy mogli zobaczyć zdecydowanie więcej z procesu odchudzania Małgorzaty Rozenek. Prowadząca "Projekt Lady" właśnie pracuje nad nowym programem - "Rozenek Cudnie Chudnie". Ale wygląda na to, że gwiazdę dopadł mały kryzys. Postanowiła o tym napisać na swoim Instagramie. Wygląda na to, że na razie nie jest zadowolona z efektów odchudzania. Kolejny dzień na planie „Rozenek Cudnie Chudnie” dla @tvnstyle_official. Problem w tym, że Rozenek jakoś cudnie NIE chudnie 🤷‍♀️😂🤦‍♀️a co u Was? Bo ja mam dziś jakiś beznadziejny dzień 🤭 - napisała Małgorzata Rozenek. Fani pospieszyli z komentarzami, w których pojawiło się mnóstwo komplementów dla gwiazdy. Internauci są zachwyceni formą Małgorzaty...