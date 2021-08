Małgorzata Rozenek odpowiada na krytykę swojej weselnej stylizacji! Nie uwierzycie, co zrobiła

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan organizują drugie wesele?! Okazuje się, że już październiku ma się odbyć kolejne wielkie przyjęcie. Według doniesień "Super Expressu", para zdecydowała się na kolejną uroczystość, by w towarzystwie osób, które nie pojawiły się na ślubie i weselu w Konstancinie, uczcić zmianę stanu cywilnego. Znajoma Radosława Majdana w rozmowie z tabloidem przyznała, że na imprezie pojawią się m.in. piłkarze z klubu Polonia i koledzy ze szkoły. Państwo młodzi i ich goście będą świętować dwa dni w hotelu Czarny Potok w Krynicy. Zobacz także: Co za gest! Magłorzata Rozenek i Radosław Majdan przekazali prezenty ślubne na cele charytatywne! To będzie takie miniwesele, pierwszego dnia huczna impreza, dobre jedzenie, alkohol i tańce, a drugiego relaks w spa - zdradza źródło SE. Na drugim weselu Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana będzie się bawić ok. 30-40 osób. Wszystko wskazuje na to, że szykuje się niezła impreza! Ciekawe, czy w związku z tym Małgorzata Rozenek może liczyć na drugi prezent od swojego męża ;) Okazuje się bowiem, że z okazji ślubu Radosław Majdan przygotował dla swojej żony niespodziankę o której opowiedzieli ostatnio w DDTVN. Piłkarz kupił Małgorzacie Rozenek wymarzony przez nią zegarek. Jak kochamy to wiadomo, lubimy dawać te prezenty, które naprawdę cieszą. I tutaj rzeczywiście Małgosia się tak szczerze cieszyła, nie musiała udawać. Żeby ją troszeczkę uspokoić, dałem jej prezent przed weselem - przyznał Radosław Majdan . - Już dawno postanowiłem, że rzeczywiście będzie to prezent na ten nasz taki wyjątkowy dzień, bo to też kojarzy się z jakimś przesłaniem, że czas który mija na tym zegarku będziemy już spędzali razem. Zobaczcie, jaki zegarek dostała Małgorzata Rozenek ! Zobacz także: Nietypowy prezent ślubny – 4 pomysły...