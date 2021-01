Ile Małgorzata Rozenek ważyła po ciąży? Dla niej "nie brzmi to dumnie", ale internautki piszą: "chciałabym tyle ważyć"

Małgorzata Rozenek w czerwcu urodziła swojego trzeciego synka, Henryka. Jeszcze będąc w ciąży, śmiała się ze swojej wagi i mówiła, że nie będzie sobie niczego odmawiać. Ten wyjątkowy czas Gosia po prostu celebrowała i postanowiła nie odmówić sobie żadnej zachcianki.

Zaszłam w ciążę, ważyłam dokładnie 54 kg, a dzień, w który jechałam do porodu ważyłam 82 kg - zdradziła niedawno.

Po narodzinach Henryka Rozenek nie ukrywała, że ma przed sobą trudne zadanie, ponieważ chce wrócić do jak najlepszej formy. Za pracę zabrała się od razu. Jej starania będziemy mogli obejrzeć w programie na TVN Style, "Rozenek cudnie chudnie".

To właśnie w tym programie Małgorzata przyznała się do swojej wagi już po porodzie. Dużo?

Ile Małgorzata Rozenek ważyła po porodzie?

Rozenek w przed kamerami zważyła się u swojej dietetyczki. Na Instagramie pojawił się już ten fragment programu. Okazuje się, że Gosia ważyła niedługo po porodzie 67 kg! To 15 kilogramów mniej niż w momencie gdy jechała na porodówkę. Dla "Perfekcyjnej" jednak ta waga jest nie była perfekcyjna. choć przecież wiele internautów może to uznać za lekką przesadę. Autor postu przewidział zresztą takie komentarze internautów:

Już widzimy te komentarze: "67 kilogramów? Chciałabym tyle ważyć" "Z czego ona chce się odchudzać?!" (...) Dla @m_rozenek 67 kilogramów to NIE JEST wymarzona waga. Jednak po ciąży, po czterdziestce i karmiąc dziecko, dodatkowe kilogramy trzeba zrzucać mądrze. Jak? Dowiecie się tego, oglądając jej nowy program "Rozenek cudnie chudnie", który na naszej antenie zadebiutuje w poniedziałek 1 lutego o 20:10! - napisano w poście.

W programie będzie więc poruszana bardzo ważna kwestia dotycząca wagi. Bardzo istotne jest, żeby chudnąć do takiej wagi, by czuć się ze sobą dobrze i przede wszystkim, by nie wyrządzić sobie krzywdy.

Z instagramowych relacji Gosi, które zamieszczała po ciąży wynikało, że ostro wzięła się za ćwiczeia i sport. Ostatnio Gosia odnalazła się w kojącej jodze, a swoją nową pasją chwali się na Instagramie. Jednak dopiero w programie zobaczymy prawdziwe oblicze walki o nową siebie, jaką stoczyła Gosia. Będziecie oglądać?

Zobacz także: Małgorzata Rozenek opublikowała wpis popierający strajk kobiet. Fani dopytują, dlaczego usunęła poprzedni. Gwiazda odpowiedziała!

Małgorzata nie była zadowolona ze swoich 67 kilogramów.

Małgosia Rozenek od razu po porodzie zabrała się do walki o dawną formę.