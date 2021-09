Małgorzata Rozenek jest już zbyt szczupła?! Fani: "Przesada z tą z chudością"

Małgorzata Rozenek to zdecydowanie ulubienica paparazzi! Piękna gwiazda TVN po raz kolejny została przyłapana przez fotoreporterów, tym razem podczas robienia zakupów w piekarni. Żona Radosława Majdana wyglądała bosko, bo wybrała same najmodniejsze elementy garderoby. A co kupiła? Zobaczcie sami nowe zdjęcia paparazzi! Zobacz także: Małgorzata Rozenek przeżyła dramatyczne chwile we Włoszech! "Walczymy z żywiołem" Małgorzata Rozenek nawet na zakupy w piekarni wybrała hitową stylizację Małgorzata Rozenek ostatnio była w ciągłych rozjazdach. Najpierw razem z Radosławem Majdanem , dziećmi i czterema psami, wyruszyła w podróż kamperem do Szwecji . Po dwutygodniowej przygodzie rodzinka wróciła do Polski, jednak gwiazda i jej mąż po zaledwie jednym dniu pobytu w domu, zdecydowała się na kolejną podróż - tym razem tylko ze swoim ukochanym. Małżeństwo spędziło kilka dni w słonecznej Italii . Małgorzata Rozenek po powrocie z Włoch, zdecydowała się wybrać na zwykłe zakupy do jednej z warszawskich piekarni, a to oczywiście nie umknęło czujnym paparazzi. Jak gwiazda TVN wyglądała i jakie zakupy zrobiła? Zobaczcie sami! Zobacz także: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan ruszyli w kolejną podróż. Zdjęcia paparazzi Małgorzata Rozenek na zwykły wypad do piekarni wybrała naprawdę modną i ciekawą stylizację. Gwiazda zdecydowała się założyć białą obcisłą sukienkę, fioletową marynarkę oraz brązowe sandały z kolorowymi sznurowaniami. Do tego zestawu żona Radosława Majdana dobrała również bardzo ciekawe ciemne okulary przeciwsłoneczne. Całość - jak zawsze - wyglądała modnie i z klasą! Małgorzata Rozenek zrobiła w piekarni naprawdę pokaźne zakupy, które ledwo mieściły jej się w rękach! Wygląda na to, że nie...