Fani "Sanatorium miłości" nie wytrzymali. Ostro podsumowali Basię
Basia z "Sanatorium miłości" znów mocno podpadła fanom programu. Po emisji najnowszego odcinka, w którym doszło do kolejnej awantury pomiedzy Basią, a pozostałymi uczestnikami, w sieci aż zawrzało. Internauci ruszyli z komentarzami. Współczują Lilli i innym kuracjuszom. Pojawił się apel do produkcji.
Kolejny odcinek "Sanatorium miłości" już za nami. W minioną niedzielę widzowie Telewizyjnej Jedynki zobaczyli drugą odsłonę programu z udziałem samotnych seniorów. Ogromne emocje ponownie wywołała Basia, która zdążyła pokłócić się z pozostałymi uczestnikami. Zachowanie Basi oburzyło fanów programu. Po emisji odcinka w sieci pojawiło się mnóstwo mocnych komentarzy.
Awantura Basi i uczestników w "Sanatorium miłości"
Chociaż ósma edycja "Sanatorium miłości" dopiero co wystartowała to już wywołuje sporo emocji. Już w pierwszym odcinku doszło do pierwszej awantury w "Sanatorium miłości" - podczas pierwszego spotkania doszło do spięcia pomiędzy Basią a Lillą. Nerwowo było również w drugim odcinku hitu TVP. Po wspólnej aktywności uczestnicy "Sanatorium miłości" mieli dość Basi, która nie przyjmowała ich uwag i nie pozwalała im dojść do słowa.
Tak jest cały czas... My nie możemy nic powiedzieć
Fani "Sanatorium miłości" nie wytrzymali. Ostro podsumowali zachowanie Basi
Po emisji drugiego odcinka "Sanatorium miłości" w sieci zawrzało. Zachowanie Basi oburzyło nie tylko uczestników, ale i fanów programu. Internauci od razu ruszyli z komentarzami i stanowczo podsumowali uczestniczkę show Telewizyjnej Jedynki.
Basia pokazała dzisiaj, że nic i nikogo nie szanuje. Traktowała swoje koleżanki i kolegów poniżej krytyki
Powinni ją wyrzucić z programu
Jedna z internautek zwróciła się nawet do produkcji "Sanatorium miłości" o interwencję ws. Basi.
Sanatorium miłości TVP przepraszam, ale produkcja powinna troszkę tą Panią uspokoić, źle się to ogląda
Oglądaliście drugi odcinek programu? Przypominamy, że w zwiastunie kolejnej odsłony show ujawniono, że pojawi się nowy uczestnik - dojdzie również do kolejnej awantury z Basią w "Sanatorium miłości".
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.