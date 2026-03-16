Kolejny odcinek "Sanatorium miłości" już za nami. W minioną niedzielę widzowie Telewizyjnej Jedynki zobaczyli drugą odsłonę programu z udziałem samotnych seniorów. Ogromne emocje ponownie wywołała Basia, która zdążyła pokłócić się z pozostałymi uczestnikami. Zachowanie Basi oburzyło fanów programu. Po emisji odcinka w sieci pojawiło się mnóstwo mocnych komentarzy.

Awantura Basi i uczestników w "Sanatorium miłości"

Chociaż ósma edycja "Sanatorium miłości" dopiero co wystartowała to już wywołuje sporo emocji. Już w pierwszym odcinku doszło do pierwszej awantury w "Sanatorium miłości" - podczas pierwszego spotkania doszło do spięcia pomiędzy Basią a Lillą. Nerwowo było również w drugim odcinku hitu TVP. Po wspólnej aktywności uczestnicy "Sanatorium miłości" mieli dość Basi, która nie przyjmowała ich uwag i nie pozwalała im dojść do słowa.

Tak jest cały czas... My nie możemy nic powiedzieć zachowanie koleżanki podsumowała Ewa.

Fani "Sanatorium miłości" nie wytrzymali. Ostro podsumowali zachowanie Basi

Po emisji drugiego odcinka "Sanatorium miłości" w sieci zawrzało. Zachowanie Basi oburzyło nie tylko uczestników, ale i fanów programu. Internauci od razu ruszyli z komentarzami i stanowczo podsumowali uczestniczkę show Telewizyjnej Jedynki.

Basia pokazała dzisiaj, że nic i nikogo nie szanuje. Traktowała swoje koleżanki i kolegów poniżej krytyki

Powinni ją wyrzucić z programu czytamy w komentarzach w mediach społecznościowych.

Jedna z internautek zwróciła się nawet do produkcji "Sanatorium miłości" o interwencję ws. Basi.

Sanatorium miłości TVP przepraszam, ale produkcja powinna troszkę tą Panią uspokoić, źle się to ogląda

Oglądaliście drugi odcinek programu? Przypominamy, że w zwiastunie kolejnej odsłony show ujawniono, że pojawi się nowy uczestnik - dojdzie również do kolejnej awantury z Basią w "Sanatorium miłości".

