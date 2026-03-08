Pierwszy odcinek najnowszej edycji "Sanatorium miłości" już za nami. Jak już wiemy, w ósmym sezonie swoich drugich połówek w hicie dla seniorów będą szukać: Teresa, Lilla, Barbara, Bożena, Emilia, Ewa, Henryk J., Henryk Rz., Wiesław, Paweł, Mike i Zbigniew. Czy wszyscy odnajdą miłość? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków. Tymczasem sprawdźcie, co działo się w premierowej odsłonie "Sanatorium miłości".

Nerwowo pomiędzy Barbarą a Lillą w "Sanatorium miłości". Uczestniczka nie wytrzymała

"Sanatorium miłości" już od kilku lat przyciąga widzów przed telewizory. Do tej pory Telewizyjna Jedynka wyemitwała siedem sezon show, a teraz wystartowała najnowsza, ósma edycja. W pierwszym odcinku poznaliśmy historie wszystkich uczestników, którzy po raz pierwszy spotkali się w sanatorium w Konstancinie pod Warszawą. Atmosera była radosna i pełna życzliwości, ale do czasu. W pewnym momencie Lilla nie wytrzymała. Kiedy do grupy dołączyła nowa uczestniczka Barbara cały czas mówiła o sobie, co zdenerwowało Lillę.

Basia, może się o troszeczkę o Emilię zapytamy, co ona robi? grzmiała Lilla.

Kiedy Barbara nie dawała za wygraną Lilla powiedziała wprost:

Poczekaj! Opanuj się

Przy poznaniu kolejnej uczestniczki, tym razem Ewy, Barbara również nie odpuszała. "Basia możemy coś powiedzieć?" Lilla próbowała przerwać nowej koleżance.

Trzeba cię trochę utemperować rzuciła Ewa.

Barbara od razu odpowiedziała, że nikt jej nie zmieni. Co więcej, chciała zalożyć się z Ewą, że to ona pierwsza znajdzie miłość w programie.

Manowska musiała interwerniować ws. uczestniczek "Sanatorium miłości"

Kiedy emocje zaczęły opadać Lilla dowiedziała się, że zamieszka w pokoju właśnie z Barbarą. Uczestniczka nawet nie próbowała ukryć rozczarowania takim obrotem spraw. Ostatecznie panie zamieszkały razem, ale w ich sprawie musiała interweniować sama Marta Manowska. Prowadząca program pojawiła się w pokoju Lilli i Barbary i próbowała dowiedzieć się, dlaczego zapanowała między nimi taka napięta atmosfera. Kiedy padło pytanie "o czym rozmawiacie" usłyszała jedynie:

Nie wiesz jak jest z Basią? To Basia rozmawia, ja już nie mam siły. Zagaduje wszystko i wszystkich skomentowała Lilla.

Reakcja Barbary na te słowa zaskoczyła nawet Manowską. Uczestniczka zaproponowała, że może zaśpiewać, na co prowadząca zwróciła się do Lilli.

Jak tak będzie to masz przerąbane wypaliła Marta Manowska.

No bardzo, ale ja też bo nikt ze mną nie będzie śpiewał, tylko ja sama. To jest przerąbane wtrąciła się Barbara.

Pierwsze zauroczenie w "Sanatorium miłości"

W pierwszym odcinku, zgodnie z tradycją uczestniczki i uczetsnicy mieli okazje się poznać podczas tzw. szybkich randek. Wydaje się, że najwieksze emocje wśród mężczyzn wywołała Ewa. Panowie byli zachwyceni jej wyglądem, a Mike po kilku już po kilku minutach rozmowy z uczestniczką powiedział wprost:

Poczułem motyle w brzuchu jak do Ewy się dosiadłem. To jest dziewczyna z klasą zachwycał się przed kamerą.

Serduszko zaczęło bić więc widziałbym się już z nią nawet dodał.

Kiedy Marta Manowska zapytała później uczestników, z kim chcieliby zamieszkac w pokojach, Mike od razu wyszedł przed szereg:

Ewę miałem, nie wiem co ona na to. Pomarzyć mogę nie? ogłosił wyraźnie zauroczony.

Myślicie, że Ewa i Mike mają szansę na związek?

Jedno jest pewne, emocji w premierowej odsłonie "Sanatorium miłości" nie brakowało.

Pierwsza afera i pierwsze zauroczenie w "Sanatorium miłości" fot. mat. prasowe TVP

