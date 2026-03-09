Ewa z "Sanatorium miłości" znalazła miłość w programie? Nie uwierzycie, co powiedziała
Ewa z "Sanatorium miłości" zaskoczyła wyznaniem w "Pytaniu na śniadanie". Uczestniczka hitu TVP tuż przed premierowym odcinkiem zdradziła, jak potoczyły się jej losy w programie? Przed kamerami powiedziała wprost: "spotkałam osobę w tym programie, z którą połączyła mnie wyjątkowa więź".
W minioną niedzielę w "Pytaniu na śniadanie" pojawiły się dwie uczestniczki i prowadząca "Sanatorium miłości". W śniadaniówce opowiadały o programie dla seniorów i zapraszały widzów na emisję premierowego odcinka ósmej edycji. Nagle Ewa zaskoczyła wszystkich i opowiedziała o wyjątkowej relacji, jaką stworzyła na planie "Sanatorium miłości". Zdradziła za dużo?
Afera i pierwsze zauroczenie w nowej edycji "Sanatorium miłości"
Pierwszy odcinek ósmej edycji "Sanatorium miłości" już za nami. W premierowej odsłonie hitu TVP widzowie poznali wszystkich uczestników i byli świadkami niezłej dramy pomiędzy Lillą, a Basią. Zachowanie Basi od samego początku mocno zdenerwowało Lillę, która nie kryła oburzenia i złości, gdy dowiedziała się, że musi dzielić z nią pokój. Basia z "Sanatorium miłości" podpadła fanom show, a po odcinku posypały się ostre komentarze w sieci.
W "Sanatorium miłości" pojawiło się również pierwsze zauroczenie. Ewa zachwyciła wszystkich uczestników, ale w szczególności Mike nie ukrywał, że jest pod ogromnym wrażeniem uczestniczki.
Poczułem motyle w brzuchu jak do Ewy się dosiadłem. To jest dziewczyna z klasą
Ewa z "Sanatorium miłości" zaskoczyła wyznaniem ws. bliskiej relacji
Ósma edycja "Sanatorium miłości" dopiero co się rozpoczęła, więc dopiero z kolejnych odcinków widzowie dowiedzą się, jak potoczyły się losy uczestników i czy pomiędzy nimi narodziły się uczucia. Teraz jednak Ewa podgrzała atmosferę mówiąc o bliskiej relacji, jaka nawiązała w programie. Ewa podczas wizyty w "Pytaniu na śniadanie" zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem.
Ja nie wybiegałam do przodu w programie, ale teraz chciałam powiedzieć, że spotkałam osobę w tym programie i jestem przeszczęśliwa, z którą połączyła mnie wyjątkowa więź i to uczucie zostało odwzajemnione
Prowadzący aż zapytali, czy Ewa właśnie nie zdradza zbyt wiele.
nie... to uczucie trwa do tej pory i państwa zapraszam do oglądania żebyście państwo przekonali się, co to za wyjątkowa więź. To była dla mnie niespodzianka wielka, bo takiego uczucia się nie spodziewałam spotkać w tym programie.
Kiedy Robert Strockinger zapytał o miłosny piorun Ewa szybko ostudziła emocje.
Ja nie powiedziałam, jaki to piorun, nie powiedziałam, że miłosny. Nie nazwałam tego uczucia. W każdym razie to jest uczucie wyjątkowe, które mnie bardzo zaskoczyło i tą osobę też to zaskoczyło
Nagle Ewie załamał się głos na wizji.
Ja się nie spodziewałam, że taką osobe spotkam
Jak myślicie, kogo Ewa miała na myśli? Chodzi o miłość czy o wyjątkową przyjaźń, jaka narodziła się w programie? Odpowiedź na to pytanie poznamy z kolejnych odcinków "Sanatorium miłości".
