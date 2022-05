Takich zdjęć córki Agnieszka Kaczorowska jeszcze nie pokazała! Gabrysia jest podobna do mamy?

Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się sporym brzuszkiem. Ciążowe krągłości są już naprawdę widoczne! Gwiazda serialu "Klan" po raz pierwszy pokazała, jak zmienia się jej ciało w drugiej ciąży. Agnieszka Kaczorowska wygląda pięknie! Zobaczcie, jak prezentuje się aktorka i co napisała do swoich fanów, którzy ostatnio niepokoili się jej szczupłą figurą. Agnieszka Kaczorowska w drugiej ciąży Pierwsze podejrzenia, że rodzina Agnieszki Kaczorowskiej wkrótce może się powiększyć pojawiły się już kilka tygodni temu. Internauci zastanawiali się, czy gwiazda spodziewa się dziecka, ale przyszła mama przez jakiś czas nie potwierdzała, że jest w ciąży. Agnieszka Kaczorowska dopiero w rozmowie z magazynem "Party" przyznała, że spodziewa się dziecka. Jeszcze nie wiemy, czy to dziewczynka, czy chłopiec. Płeć maleństwa poznamy za dwa tygodnie – zdradziła wówczas Agnieszka Kaczorowska-Pela. Od tamtej chwili aktorka nie publikowała w sieci zdjęć na których mogliśmy zobaczyć jej ciążowy brzuszek teraz jednak zrobiła wyjątek i pochwaliła się swoimi krągłościami. Przy okazji Agnieszka Kaczorowska odniosła się również do wiadomości dotyczących szczupłego wyglądu. Wszystkich tych, którzy byli przez ostatnie wiele miesięcy zaniepokojeni moją szczupłością/chudością, a nawet według niektórych anoreksją (O zgrozo!😱 TO CHOROBA i pamiętajcie, że rzucanie słów na wiatr czasem może mieć okropne konsekwencje!) pragnę z radością zawiadomić, że zdrowo ROSNĘ...a w zasadzie rośnieMY😌 I tak będzie przez kolejne kilka miesięcy.🥰 Nie musicie się martwić.😂- napisała na Instagramie. Internauci są zachwyceni fotką aktorki. - Rośnijcie w spokoju i zdrowiu❤️😍 - Wow! Gratulacje kochana! 💕 Rośnijcie zdrowo 🌸❤️😊 -...