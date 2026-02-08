Na początku najnowszego odcinka „Żony dla Polaka” doszło do zaskakujących sytuacji. Kandydaci Doroty nie ukrywali, że czekają już na jej jasną deklarację, a Wojtek w końcu powiedział wprost, że Magda mogłaby być jego żoną. A kto wrócił do domu? Ta decyzja była dla wszystkich sporym zaskoczeniem.

"Żona dla Polaka": Wojtek zaskoczył Magdę wyznaniem

Najnowszy odcinek „Żony dla Polaka” to kolejne romantyczne randki, szczere rozmowy i spotkania, które sprawiły, że uczestnicy sa coraz bliżej podcięcia ostatecznych decyzji. Jedną z nich najwyraźniej już podjął Wojtek. Uczestnik nie ukrywa, że jest bardzo ostrożny w przypadku uczuć - nie zamierza się spieszyć, aby wszystkiego nie zepsuć, ale mówi wprost, że Magda jest ososbą, w której widzi przyszłą żonę!

Chciałbym, żeby wiedziała, co ja czuję, ale trochę się boję. (...) Ja widzę przyszłą żonę w Magdzie. - powiedział przed kamerami Wojtek

Mimo obaw zdecydował się też wyznać to Magdzie i po wspólnej randce, która odbyła się na boisku do hokeja powiedział:

Dziekuję, że przyszłaś ze mną. Bardzo lubię z Tobą spędzać czas. jesteś super otwarta i wesoła kobieta. Ja takich rzeczy szukam w żonie.

To właśnie na te słowa czekała Magda, bo chwilę wcześniej mówiła: "Chciałabym, żeby Wojtek jasno mi powiedział: hej Magda to z Tobą chce dalej próbować".

"Żona dla Polaka": Zaskakująca randka Doroty i rezygnacja Marcina

Z kolei Dorota zabrała swoich kandydatów na trening wrestlingu, który jej synowie. Rozgrzewka była bardzo intensywna i ostatecznie to Dawid wytrwał najdłużej, co mocno zdenerwowało Marcina. Po wyjściu z sali treningowej nagle powiedział do operatora:

Nie kręć mnie. Nie kręć mnie, ***. Potem dodał jeszcze: To jest antyreklama dla mnie

Ta sytuacja mocno zaskoczyła samą Dorotę, która ostatecznie podsumowała: "Nie chciał się przyznać do swojej słabości i po prostu wyszedł". Podczas rozmowy z Dorotą Marcin stwierdził, że go ośmieszono i dodał: "Mnie zjedzą teraz w Bełchatowie po tym".

Nie podoba mi się takie zachowanie - powiedziała Dorota

Ostatecznie cała ta sytuacja najwyraźniej była zapalnikiem do tego, że Marcin, który nie ukrywał swoich emocji, zrezygnował z dalszego udziału w programie. Oznajmił to Dorocie w aucie.

To co? Żegamy się? Szkoda, ale szanuję Twoją decyzję. - powiedziała Dorota

Wiola flirtuje z Maćkiem w "Żonie dla Polaka

Maciej zaprosił Wiolę na randkę, która ją zachwyciła. Uczestnik nie ukrywa, że kobieta jest mistrzynią flirtowania, ale on to traktuje raczej jako "niewinna zabawę". Szybko się okazało, że Wiola postrzega to inaczej i zapytała Maćka wprost:

Czy podobał Ci nasz ostatni pocałunek? (...) Bo ja myślałam, że mnie dzisiaj pocałujesz...

Maciej dość dyplomatycznie odpowiedział, ale było widać, że nie na takie słowa liczyła Wiola.

No ja nie wiem, nie mogę robić rzeczy, które nie przychodzą mi naturalnie - wyznał Maciej

Czekacie już na ostateczne wybory?

