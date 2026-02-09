Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to obecnie jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Aktorska para ogłosiła swój związek w programie "Taniec z Gwiazdami". Od tamtej pory wieści o ich związku wywołują niemałe poruszenie w mediach, a Agnieszka i Marcin nie ustają w zdradzaniu kolejnych kulis ich romantycznej relacji.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zdradzili prawdę o ich związku

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz dali się poznać szerszej publiczności jako duet w "Tańcu z gwiazdami", nieraz zachwycając pełnymi uczuć, napięć i emocji choreografiami. Choć para nie dotarła do finału, to wciąż kontynuuje nie tylko swoją romantyczną relację, ale też wspólną pasję do tańca. Nie jest tajemnicą, że razem przygotowują taneczny spektakl.

Para aktorów niedawno wspólnie wzięła również udział w projekcie będącym przedstawieniem odświeżonej wersji historii o Janosiku. Jak się później okazało, Agnieszka i Marcin poprowadzą również walentynkowy koncert w Telewizji Polskiej. W materiale promującym to wydarzenie zostali zapytani o prywatne szczegóły ich relacji i nie wahali się przed szczerymi odpowiedziami.

W trakcie serii szybkich pytań i odpowiedzi fani mogli dowiedzieć się, że to Marcin pierwszy zaprosił na randkę Agnieszkę. Co więcej, para wyznała też, że mają oddzielne budżety, a w kwestiach spornych to tancerka ma "ostatnie słowo". Z odpowiedzi aktorów wynika też, że to Marcin ma zazwyczaj przepraszać jako pierwszy po kłótniach. Pojawiło się również pytanie o to, kto wcześniej wstaje...

Kaczorowska i Rogacewicz nie mogli dojść do porozumienia. Fani zachwyceni wspólnym nagraniem pary

W trakcie nagrań jedno z pytań wywołało w Agnieszce i Marcinie dużo więcej emocji niż pozostałe. Kamera nagrała, jak para chwilę słownie się przekomarza, próbując postawić na swoim. Wszystko rozpoczęło się od pytania o to, kto z ich dwojga jest odważniejszy. Kilka razy wymienili między sobą stanowczą odpowiedź "ja!", choć ostatecznie "sprzeczkę" zakończył Marcin słowami "Sory, my".

Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani są zachwyceni Agnieszką Kaczorowską i Marcinem Rogacewiczem.

Cudownie się was ogląda takich szczęśliwych! Jesteście piękni in&out, wysyłajcie nam tą dobrą energię każdego dnia

Uwielbiam was jako parę komentują internauci.

Zobaczcie sami, jak odpowiadali na pytania!

