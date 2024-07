Ten rok Ewelina Lisowska może zaliczyć do niezwykle udanych. Jej płyta "Aero-Plan" cieszy się dużą popularnością, wokalistka gra mnóstwo koncertów i zdobywa nagrody na najważniejszych festiwalach. Przypomnijmy: Śliczna Lisowska zmiażdżyła konkurencję na EMA 2013

Młoda piosenkarka nie zwalnia jednak tempa. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, już niebawem na rynku ukaże się drugi singiel gwiazdy, do którego przez ostatnie kilka tygodni powstawał klimatyczny teledysk. Kolejnym utworem promującym płytę Eweliny będzie jeden z jej ulubionych utworów - mieszanka rockowych brzmień i elektroniki.

Ewelina myślami jest już przy kolejnej płycie i nowych utworach, ale na zakończenie tej ery chciała zrobić fanom niespodziankę i zdecydowała się wydać kolejny singiel. Będzie to utwór, który jest jej ulubionym z całej płyty, fani również go uwielbiają. Zdjęcia do teledysku powstawały m.in. we wrocławskim Parku Wodnym, więc będzie na co popatrzeć. Premiera lada chwila! - zdradza w rozmowie z nami osoba z otoczenia Eweliny.