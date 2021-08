Ewa Farna pokazała syna, Artura. Chłopiec włosy ma po tacie! 

Ewa Farna niedługo będzie świętowała pierwsze urodziny swojego synka. Artur urodził się na początku czerwca 2019 roku i to jest zdecydowanie jeden z najszczęśliwszych dni dla młodej mamy. Ewa bardzo rzadko pokazuje zdjęcia ze swoim dzieckiem, ale z okazji wczorajszego święta wszystkich maluchów zrobiła wyjątek. Artur rośnie jak na drożdżach! Zobacz także: Ewa Farna pokazała syna, ale to jej mama przyciąga uwagę: "Kocica, serio, to nie siostra!" Ewa Farna pokazała nowe zdjęcie synka. Artur niedługo skończy rok Ewa Farna odkąd została mamą całkowicie poświęciła się macierzyństwu. To niesamowite jak szybko minął ostatni rok. Artur za kilka dni będzie obchodził swoje pierwsze urodziny. W czerwcu świętuje podwójnie! Ewa Farna miesiąc rozpoczęła od pierwszego wspólnego Dnia Dziecka, a niedługo imprezka z okazji roczku! Młoda mama pokazała nowe zdjęcie swojej pociechy, a stara się to robić naprawdę rzadko. Z tego, co można wywnioskować po zdjęciu opublikowanym przez Ewę, to Artur jest niezwykle ciekawy świata. Spójrzcie jak słodko się bawi. Dzień Dziecka❤️Jeżeli mieć zamkniętą głowę, to tylko w świecie fantazji i radości🙂 Popatrzmy czasami na świat ich oczami.❤️ - napisała pod zdjęciem synka Któż z nas nie chciałby czasami wrócić do czasów beztroskiego dzieciństwa! Pod nowym zdjęciem Arturka pojawiają się już pierwsze urodzinowe życzenia: Zdaję się, że już za kilka dni Arturek skończy roczek, więc już teraz wszystkiego najlepszego dla maluszka. Samych radości i dużo zdrówka ❤️🙌🎉🎂🥳😘 To niezwykle radosny miesiąc dla rodziny Ewy. Zobacz także: Tak Ewa Farna bawi się z synkiem na kwarantannie. To wideo trzeba zobaczyć Ewa Farna pokazała nowe zdjęcie synka. Artur lada...