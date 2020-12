Ewa Farna rozczula się nad mężem. Chyba jeszcze nigdy nie była taka wylewna! Mówi o... dzieciach! 

Ewa Farna rzadko dzieli się swoim prywatnym życiem. Odkąd w 2019 roku została mamą, postanowiła ograniczyć działalność zawodową, chociaż pierwszy koncert zagrała zaledwie kilka tygodni po porodzie. Ewa Farna stara się być aktywna na swoich profilach społecznościowych, jednak, jeżeli chodzi o prywatne życie to jest ostrożna. Nie zdecydowała się upublicznić twarzy małego Artura, ale również z mężem, Martinem Chobotem zdjęcia pojawiają się bardzo rzadko. Jednak nie tym razem! Na profilu wokalistki pojawiła się bardzo romantyczna fotka i jeszcze bardziej romantyczny opis! Ewa już dawno tyle nie powiedziała o swoich uczuciach do ukochanego!

Zobacz także: Ewa Farna pokazała nowe zdjęcie z synkiem! Internauci zwracają uwagę na szczegół: "Smutne zdjęcie"

Ewa Farna i Marcin Chobot są małżeństwem już od 3 lat. Ich skromna uroczystość weselna odbyła się w Bystrzycy na Zaolziu. O tym, że wzięła ślub, wokalistka poinformowała fanów na Instagramie, natomiast o tym, że spodziewa się maleństwa, dowiedzieli się z pięknego teledysku. Ewa i Martin tworzą nie tylko kochające się małżeństwo ale idealnie zgrywają się również zawodowo. Mąż Ewy Farnej jest muzykiem w jej zespole.

Wokalistka sporadycznie dzieli się rodzinnymi zdjęciami w sieci. Niedawno zdecydowała się pokazać urocze zdjęcie z Arturem, a fani nie mogli uwierzyć w to, jak bardzo urósł! Teraz na Instagramie Ewy pojawiło się sesyjne zdjęcie z mężem. Ewa zmysłowo bawi się włosami ukochanego, przy okazji publikacji zdjęcia postanowiła zdradzić obserwatorom, co ją kręci w mężu. Było romantycznie ale również nie zabrakło zabawnych porównań:

Najbardziej mnie kreci to, że jest dobrym człowiekiem.

Gdyby było więcej ludzi takich jak on to:

a) trzeba by było produkować więcej szamponów i ze dwa razy większe czapki 🧢🧶

b) nawet @mgortat13 miałby w domu szczotkę do włosów 🤟🏼

c) bardziej by nas ciągnęło do prawdy niż do chciwości za wszelką cenę 😶

d) byłoby więcej dzieci, które chcą być jak tata ❤️ - napisała na Instagramie