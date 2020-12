Tak mieszka Ewa Farna! Wokalistka przerobiła "składzik" na prawdziwe kobiece królestwo! 

Ewa Farna wie jak wykorzystać czas spędzony w domu! Właśnie pokazała jak zagospodarowała nieużywany do tej pory składzik na... prawdziwe kobiece królestwo! Kto by pomyślał, że jeszcze niedawno nawet tam nie zaglądała! Takie prezenty na święta to my rozumiemy! Zobaczcie, jak się urządziła!

Tak mieszka Ewa Farna

Ewa Farna rzadko dzieli się kadrami ze swojego domowego zacisza. Tym razem zrobiła wyjątek i pochwaliła się remontem jaki zrobiła jeszcze przed świętami. Metamorfozie zostało poddane poddasze, na którym znajdowały się przedmioty, których nikt nie potrzebował na co dzień, m. in. gitary męża wokalistki, piłkarzyki a także... orzechy!

Jesteście w moim królestwie. W miejscu, gdzie niedługo będzie moje biuro i beauty room, w którym będę się zamykać, gdy tylko znajdę wolną godzinkę dla siebie. I to właśnie będzie moje królestwo - powiedziała Ewa na remontowym wideo zamieszczonym na Youtube Bonami_pl

Poddasze Ewy niedługo później nabrało bardzo kobiecego wystroju! Ściany zostały pokryte farbami w kolorach niebieskiego, granatu oraz beżu. Takie również było wyposażenie mebli. Ewa Farna postawiła na komodę czy biurko w jasnym drewnie a także klimatyczną granatową kanapę. Nie zabrakło również roślin, i pudrowo różowych i złotych dekoracji, które zdecydowanie ożywiły wnętrze. Jest również kobieca komoda!

Jest tu bardzo kobieco, dojrzale i elegancko. Jestem naprawdę bardzo podekscytowana efektem.

A Wy o tym sądzicie?

Ewa Farna pokazała metamorfozę swojego poddasza! Oto jej nowe miejsce do pracy oraz relaksu!

Efektami pochwaliła się również na swoim Instastory!

Zrobiłam sobie prezent na święta i z totalnego składu przerobiłam se pokój na moje kobiece królestwo!

Instagram

Podoba wam się kobiece królestwo Ewy Farnej?