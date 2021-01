Ewa Farna zachwyca szczupłą figurą. Ostro trenowała żeby schudnąć? Jest komentarz gwiazdy! 

Ewa Farna podczas relacji na Instagramie wzięła udział w popularnej w sieci zabawie "prawda czy fałsz". Fani próbowali zgadywać np. czy woli mieszkać w mieście czy na wsi, a wokalistka odpowiadała, czy jest to prawda czy fałsz. Jeden z internautów postanowił skomentować szczupłą figurę Ewy i zapytał, co zrobiła, że ma taki brzuszek, jaki ostatnio pokazała na zdjęciach. Artystka odpowiedziała, a później zdradziła, czy ostro trenowała, żeby schudnąć.

Ewa Farna od kilku miesięcy zachwyca swoich fanów. Piosenkarka publikuje w sieci swoje zdjęcia na których widać, że mocno schudła. Gwiazda już po narodzinach dziecka przyznała zaczęła naprawdę zdrowo się odżywiać- okazało się wówczas, że prawie zrezygnowała z mięsa na rzecz posiłków przygotowywanych z warzyw z własnego ogródka. Dieta wyraźnie przynosi efekty, a Ewa Farna wygląda rewelacyjnie. Teraz internauci postanowili zapytać ją również o treningi. Czy wokalistka regularnie trenuje, żeby schudnąć i dbać o formę? Nic z tych rzeczy!

regularnie trenujesz- napisał jeden z fanów.

-nie, może powinnam, ale absolutnie niemalże się nie ruszam. Siedzę z dzieciakiem w domu. Czasami jakiś spacer na świeżym powietrzu, ale nie trenuję- odpowiedziała Ewa Farna.

pięknie wyglądasz. Jak udało ci się osiągnąć taki ładny brzuszek?- zapytał internauta.

- Jeżeli nie mam coś ładnego to brzuszka 😂 I do płaskiego to ma baardzo daleko 🙀😁 Ale akceptuję i lubię swoje ciało- skomentowała wokalistka.