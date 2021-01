Ewa Farna zachwyca szczupłą sylwetką! Na najnowszych zdjęciach pokazała płaski brzuch

Ewa Farna nie przestaje zachwycać! Już jakiś czas temu na jej Instagramie pojawiły się fotografie, o których szybko zrobiło się głośno, bo... wokalistka wyraźnie zeszczuplała. Teraz, na najnowszych zdjęciach artystki znów możemy podziwiać jej fantastyczną sylwetkę. Gwiazda odsłoniła brzuch i wygląda rewelacyjnie! Schudła jeszcze bardziej? Zobaczcie i oceńcie sami.

Ewa Farna ma grono fanów, którzy pokochali ją za wspaniałą osobowość, a przede wszystkim za ogromny dystans. Wokalistka nigdy nie przejmowała się swoimi nadprogramowymi kilogramami, a gdy tylko pojawiał się temat jej wagi, natychmiast odpowiadała, że bardzo dobrze czuje się we własnym ciele i nie ma zamiaru niczego zmieniać na siłę.

Również po urodzeniu synka, temat nadprogramowych kilogramów Ewy Farnej wrócił na języki internautów. Gwiazda nie poddała się jednak presji uszczypliwych obserwatorów, którzy pisali, że skoro pracuje w show biznesie, powinna szybko schudnąć po ciąży. Wokalistka odpowiadała wówczas:

Moje ciało dało radę 9 miesięcy nosić i tworzyć życie (a do tego grać koncerty😁), jeżeli to ma być podatek od tego cudu, to bułka z masłem, luzik guzik!😈 - pisała wówczas artystka na Instagramie.