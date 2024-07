Jakiś czas temu MTV Polska rozpoczęła kampanię społeczną pod hasłem "#mypolishdream". Ma ona pomoc nastolatkom dokonać właściwych wyborów, gdy będą rozpoczynać swoją karierę zawodową. Ambasadorami akcji zostały medialne osobowość, z którymi mogą identyfikować się młodzi ludzie. Należą do nich m. in. Wojtek "Łozo" Łozowski, duet projektantek Local Heroes oraz popularna blogerka Julia Kuczyńska, szerzej znana jako Maffashion. Do tego grona ostatnio dołączyła Ewa Farna.

Na MTV, jak i w internecie można już obejrzeć spot, w którym wokalistka przedstawia swój sposób na sukces. Gwiazda wspomniała swoją pierwszą pracę oraz wyznała, że nie od zawsze chciała śpiewać.

- Kiedyś malowałam płoty za gulasz - wspomina Ewa. Później zaczęłam śpiewać w jakimś chórze w szkole, do którego zmuszano mnie, abym chodziła. A później zmuszano mnie nawet do tego, żeby występować na jakiś konkursach regionalnych w solowych występach - dodała.

Jak widać, rodzice Ewy mieli dobrą intuicję, co do swojej córki. Farna aktualnie jest jedną z największych gwiazd w Polsce i Czechach. Zobaczcie filmik z udziałem wokalistki i poznajcie jej patent na spełnienie swoich marzeń:

