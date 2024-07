Waga Ewy Farnej od wielu miesięcy wzbudza wielkie zainteresowanie mediów. Wiele osób jest zdania, że wokalistka powinna zrzucić zbędne kilogramy, innym jej krągłości bardzo się podobają. Sama zainteresowana nie raz próbowała wziąć się za ćwiczenia, niestety ciągle brakuje jej na to czasu. Przypomnijmy: Farna miała ćwiczyć z Chodakowską i schudnąć. Ewa zdradza dlaczego nie wyszło

Artystkę denerwuje fakt, że kolorowa prasa skupia się głównie na jej kilogramach, a nie dokonaniach artystycznych. Najbardziej zabolała ją sytuacja, gdy po występie na "czeskich Fryderykach" nikt nie pisał o świetnym występie, tylko o jej sylwetce i tym jak wyglądała. W rozmowie ze "Światem Kobiety" wyznała, że powoli ma już dość takiego stanu rzeczy.



Zaczyna mnie to wkurzać dopiero wtedy, gdy moje piosenki idą na margines. Kiedy zamiast zajmować się moją nową płytą, piszą tylko o tym, że mam za dużo kilogramów. Niedawno byłam na gali Czech Music Awards “Ceny Andel”, odpowiedniku polskich Fryderyków, na której śpiewałam dwie piosenki. Było to muzyczne wydarzenie z mnóstwem gwiazd. Ale największym newsem z gali był mój wygląd. Czeska prasa napisała, że wyglądałam jak dwie Ewy. I pomyślałam, że jeśli wiadomością dnia na czeskim “onecie” jest to, że przytyłam, to chyba nie mamy poważnych problemów. - mówi rozżalona Farna