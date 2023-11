Ewa Chodakowska wytłumaczyła również, skąd czerpie wiedzę i jak wyglądała jej droga:

Co do dyplomów.. czytam "Ewka, papier nie jest najważniejszy" ???? Kochane EDUKACJA PRZEDE WSZYSTKIM!! wiedza jest niezbędna :) Natomiast nie można powiedzieć, ze tylko papier z AWFu się liczy‼️ Ja zdobywałam wiedzę w sumie w czterech szkołach sportowych - dwie w Polsce, dwie w Atenach.. do tego kursy poza granicami Polski, konwencje fitness - trener uczy się całe życie :) Co więcej! DOŚWIADCZENIE jest równie ważne‼️ 8 lat pracy w zawodzie trenera, prowadzenie studia fitness w Atenach przez półtora roku, następnie w Warszawie od 5 lat.. treningi personalne, grupowe.. Wydanie 17 autorskich programów treningowych, pięciu książek.. Magazyn o zdrowym stylu życia.. zbudowanie teamu trenerów i dietetyków, prowadzenie warsztatów w kraju i poza granicami dla dotychczas dzięsiątków tysięcy osób :) A najważniejsze ! Udokumentowane efekty z moimi programami treningowymi i dietą online ponad miliona Polek :) Dla niektórych to może mało :) tylko jakie są efekty pracy tych najgłośniej komentujących?