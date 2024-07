Mariola Bojarska-Ferenc krytykuje Ewę Chodakowską! Prekursorka mody na zdrowy styl życia w rozmowie z Faktem skomentowała porady treningowe Chodakowskiej dla ciężarnych kobiet. Ewa zachęca przyszłe mamy do ćwiczeń i zdrowego odżywiania. Razem z Ewą Chodakowską trenuje m.in. Maja Bohosiewicz, która już za kilka miesięcy urodzi swoje pierwsze dziecko.

Ewa Chodakowska przede wszystkim nigdy nie była w ciąży, nie jest to osoba, która zna fizjologię kobiety i jest to chyba ostatnia osoba, która powinna radzić kobietom w ciąży w tym kraju. Absolutnie jestem na nie - powiedziała Bojarska-Ferenc.

Wygląda więc na to, że wojna pomiędzy Ewą Chodakowską a Mariolą Bojarską- Ferenc wciąż trwa. Starsza koleżanka wiele razy wytykała Chodakowskiej brak odpowiedniego wykształcenia i krytycznie oceniała ćwiczenia, jakie poleca swoim fankom.

Ewa Chodakowska odpowiedziała wówczas Bojarskiej Ferenc, że nie da się sprowokować i jej wypowiedź traktuje jako komplement.

Za dużo serca wkładam w to, co robię, żeby marnować energię na cudze dyrdymały i dać się prowokować. Trener killer to moje drugie imię. Odbieram to jako komplement - mówiła w tygodniku "Gwiazdy".