1 z 10

Evan Rachel to zaledwie 27-letnia amerykańska aktorka, która już zdążyła być nominowana do Złotego Globu za film "Trzynastka". Tak naprawdę ta rola dała jej największą popularność, dzięki której mogła przebierać w propozycjach. Jej talent docenił także Woody Allen, który zaangażował piękną gwiazdę do filmu "Co nas kręci, co nas podnieca", a fani serialów z pewnościa kojarzą jej z "Czystej krwi".

Zobacz: Seksowna Carmen Electra na imprezie w klubie. Pokazała jak tańczy na rurze

Ostatnio gwiazda zaskoczyła nietypową stylizacją. Rachel zazwyczaj stawia na seksowne fasony, a tym razem zdecydowała się na męski zestaw i założyła czarną koszulę, zapiętą pod szyję, marynarkę i dopasowane rurki. Najmocniejszym akcetem były jednak biało-czarne oxfordy, które sprawiły, że całość nie była aż tak nudna. Mimo stonowanej kolorystyki i prostych fasonów aktorka wyglądała seksownie i kobieco, ponieważ ubrania podkreślały jej smukłą sylwetkę.

Podoba Wam się?