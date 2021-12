Za nami 18. finał Eurowizji Junior . Podczas wydarzenia w Warszawie triumfowała 11-letnia wokalistka z Francji. Valentina wygrała konkurs otrzymując rekordową liczbę głosów od widzów, zostawiając konkurencję daleko w tyle. Jej wygrana jednak nie odbyła się bez kontrowersji. Internauci zarzucili reprezentantce Francji playback, co jest złamaniem regulaminu konkursu. Nastolatka postanowiła odnieść się do skierowanych w jej stronę zarzutów. Zobaczcie, co napisała. Zobacz także: Eurowizja Junior 2020. Zwyciężczyni z Francji, Valentina śpiewała z playbacku? Pod nagraniem rozpętała się burza Czy Valentina z Francji śpiewała z playbacku na Eurowizji Junior 2020? Francja triumfuje po zakończeniu konkursu Eurowizji Junior 2020! Wykonanie utworu "J'imagine" poprowadziło 11-letnią Valentinę do zwycięstwa! W tym roku na eurowizyjnej scenie bezkonkurencyjna okazała się dziecięca radość i beztroska. Części dociekliwych fanów konkursu trudno było uwierzyć w bezbłędne wykonanie utworu przez Valentinę, do tego stopnia, że zarzucono młodej wokalistce występ z playbacku: - Nagroda za najlepszy playback idzie do Francji. - Wow, gratuluję playbacku! - komentowali na profilu konkursu na Instagramie. Inni prezentowali z kolei dowody, które miały świadczyć ku temu, że Francuzka nie śpiewała z taśmy. Internauci wskazywali na momenty, w których brała oddech lub fakty, że nagrane swoim głosem chórki nie są playbackiem. Na zarzuty postanowiła odpowiedzieć sama Valentina: Muszę powiedzieć, że cieszę się, że niektórzy z was myślą, że to playback, bo to oznacza, że nie było słychać stresu w moim głosie - napisała na Twitterze. Well I must say I’m glad some of you think this was playback, it means you can’t hear stress in my voice 😂💜 #JESC20...