Eurowizja Junior 2021: Sara James zachwyciła zagranicznych fanów! Zobaczcie drugą próbę młodej artystki

Sara James jest stawiana jako jedna z faworytek do zwycięstwa Eurowizji Junior 2021! Zagraniczni fani są oczarowani naszą reprezentantką, jednak jedna z konkurentek Sary również zbiera bardzo pochlebne opinie. Kto może nam przeszkodzić w wygranej?

Sara James jest już po drugiej próbie na Eurowizji Junior 2021. W sieci właśnie pojawiło się nagranie i występ naszej reprezentantki robi ogromne wrażenie. Patrząc na tak wiele pochlebnych opinii od zagranicznych fanów, mamy naprawdę duże szanse, aby powtórzyć sukces Roksany Węgiel i Viki Gabor. Zobaczcie sami, czego możemy się spodziewać już w najbliższą niedzielę!

Eurowizja Junior 2021: Sara James już po drugiej próbie. Jej show robi niesamowite wrażenie!

Rok 2021 dla młodziutkiej Sary James to pasmo niekończących się sukcesów. A wszystko zaczęło się od wygranej w "The Voice Kids" - Sara była bezkonkurencyjna i swoim głosem oraz charyzmą na scenie podbiła serca widzów. Później jej kariera nabrała już zawrotnego tempa i dziś Sara jest również naszą reprezentantką w konkursie piosenki Eurowizji dla dzieci. Sara już od kilku dni jest we Francji i dokonuje ostatnich szlifów przed niedzielnym występem. Teraz w sieci pojawiło się nagranie z drugiej próby naszej reprezentantki, na którym możemy zobaczyć nieco więcej szczegółów związanych show, które zobaczymy 19 grudnia. Zobaczcie sami!

Pod nagraniem z próby naszej reprezentantki pojawiło się mnóstwo komplementów od zagranicznych fanów. Wielu z nich wprost pisze, że już widzi Sarę jako zwyciężczynię konkursu!

- POLSKA jest najlepsza! GŁOSUJCIE NA SARĘ, ta dziewczyna to prawdziwy DIAMENT! - Ja już widzę jej wygraną w najbliższą niedzielę! - Mamy zwycięzcę... Dobra robota Polsko. Naprawdę kocham ten występ. Wszystkie moje głosy na ciebie. - Ona jest cudowna! - piszą zagraniczni fani

Mat. prasowe

Sara James już od kilku tygodni zbiera same pochlebne opinie, jednak w wygranej może przeszkodzić jej... reprezentantka Armenii, Maléna. Jej utwór "Qami Qami" również spotyka się z bardzo dobrym odbiorem. Tu możecie posłuchać nagrania z próby 14-letniej reprezentantki Armenii.

Wygląda na to, że zapowiada się naprawdę emocjonujący konkurs! Jednak cokolwiek by się nie wydarzyło, my i tak jesteśmy już dumni z Sary i trzymamy mocno kciuki za jej występ finałowy.